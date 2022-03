Tornano le uova di Pasqua AIL a colorare la primavera italiana

Le uova di Pasqua AIL sono già arrivate!

I volontari vi aspettano il prossimo week-end, 1-2-3 aprile, nelle postazioni in tutta la provincia aquilana; all'Aquila saranno presenti presso il centro commerciale "L'Aquilone", il supermercato "Carrefour" di via Panella, il supermercato Maxi Futura di Sassa Scalo oltrechè nella sede presso l'ospedale San Salvatore fino a Pasqua.

Quest'anno poi, AIL non può rimanere insensibile di fronte al grido di dolore e alle immagini devastanti che ci giungono dall'Ucraina. La condanna a ogni guerra è totale: intanto, però, "dobbiamo adoperarci per assistere i pazienti ematologici adulti e bambini che stanno arrivando nelle nostre Case AIL da quel paese martoriato".

AIL-L'Aquila, in accordo con sezioni che ospitano e curano nelle proprie Ematologie, invierà contributi economici per aiutare a sostenere questi pazienti e i loro familiari accompagnatori. "E' quasi una gara di solidarietà che si è messa in moto fra le nostre sezioni, per questo confidiamo ancor più nella sensibilità e generosità dei nostri donatori/sostenitori e nell'aiuto dei nostri volontari".