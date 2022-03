"Aquila, un album fotografico del 1912": giovedì 31 marzo presentazione alla libreria Colacchi

Verrà presentato giovedì 31 marzo, alle 18 presso la Libreria Colacchi, il libro "Aquila: un album fotografico del 1912", firmato da Maurizio D'Antonio ed edito da Textus edizioni.

Nel 1912 viene compilato un album fotografico dal titolo La città dell’Aquila, corredato talora di didascalie e note di commento, che vuole essere una rappresentazione contingente della città tra la realtà e progetto. Una sorta di brochure delle novità in atto in città. Una preziosa testimonianza collocabile all’inizio del processo di rinnovamento civico del Novecento, prima del terremoto del 1915, prima del piano regolatore Tian del 1916 e della bufera della Prima guerra mondiale, prima che si attuassero le più impattanti iniziative di trasformazione della città.

Attraverso fotografie di ambienti e di tavole grafiche sono descritti o illustrati l’Edificio scolastico, il Cotonificio A. Tobler e C., la Fabbrica di ghiaccio, il Mattatoio, il Laboratorio consorziale per la vigilanza igienica, l’Ospedale civico, il Locale di isolamento e osservazione, la Stazione di disinfezione e infine nel loro sviluppo planimetrico, e non solo, l’acquedotto, il sistema fognario e il camposanto.

Erano queste le novità di quegli anni che caratterizzavano l’ammodernamento della città, con le prime ricadute sul piano tecnologico locale delle scoperte scientifiche di quel periodo, migliorando la qualità della vita e le condizioni igieniche. L’album sembra rappresentare dunque un momento di compiacimento da parte di chi lo ha redatto in relazione a quelle che erano le novità strutturali, infrastrutturali e tecnologiche di quegli anni.

Maurizio D'Antonio, architetto, è stato dipendente del Ministero della Cultura e poi del Ministero delle Infrastrutture, presso il quale ha seguito, in particolare, opere di consolidamento e restauro di beni storico-monumentali. Ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Architettura dell’Università Gabriele D’Annunzio di Pescara e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila. È deputato e membro del consiglio scientifico della Deputazione abruzzese di storia patria ed è membro della Commissione Diocesana per l’Arte sacra e i Beni Culturali presso l’Arcidiocesi dell’Aquila. È autore e curatore di numerose pubblicazioni nel campo della storia dell’architettura.