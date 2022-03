Univaq: positivo il dato delle immatricolazioni e delle iscrizioni

"Il dato delle iscrizioni quanto quello delle immatricolazioni all’Università degli Studi dell’Aquila mostra una chiara tendenza di crescita rispetto ai numeri dell’anno accademico precedente. Infatti, alla data del 29 marzo 2022 il numero di iscritti all’Università dell’Aquila per l’anno accademico 2021/22 è 17.576 e il numero di immatricolati è 5.817".

A darne notizia è Univaq che specifica, tuttavia, come i numeri siano ancora provvisori "in quanto non risultano conteggiate centinaia di studentesse e studenti che completeranno o perfezioneranno la loro iscrizione nelle prossime settimane. Si tratta di coloro che dovranno iscriversi a scuole di specializzazione, corsi in convenzione con altri enti e percorsi di laurea magistrale, oltre a studenti fuori corso che hanno la possibilità di regolarizzare la loro posizione senza una data di scadenza".

La situazione a marzo 2021, sempre tenendo conto delle stesse limitazioni, vedeva un numero di iscritti pari a 15.917 e 4.219 immatricolati con la evidenza di un trend al rialzo per il 2022. "Il dato positivo dell’ateneo aquilano è assai significativo se si considera la tendenza nazionale ad una generale diminuzione del numero degli iscritti ai corsi universitari spiegabile sia dal calo demografico nella fascia di età interessata agli studi universitari, sia da più generali motivazioni d’ordine economico-sociali. Il trend delle iscrizioni al nostro ateneo - sottolinea il Rettore Edoardo Alesse - è in netta controtendenza nazionale a conferma del buon appeal dell’offerta didattica capace di offrire ai nostri studenti percorsi di formazione di ottima qualità che si coniugano ad attività di ricerca di alto livello. A una lettura che interpreti i dati nel contesto del panorama complessivo, la situazione appare molto diversa da quella delineata da alcuni media regionali, mostrando lo stato di buona salute dell’ateneo".