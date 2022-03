Tombolo: dimostrazioni all’Info Point e corsi per valorizzare l’antica arte aquilana

A partire da sabato 2 aprile, all’Info Point del Comune dell’Aquila di piazza Battaglione degli Alpini, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, si terranno delle dimostrazioni per la lavorazione del merletto a tombolo.

L’iniziativa andrà avanti tutti i sabati, dalle 10 alle 12, grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Turismo della municipalità capoluogo d’Abruzzo e l’associazione “Il miracolo bianco delle mani”, che dal 2008 si propone tramandare l’autenticità del merletto a tombolo ‘punto antico aquilano’, attraverso una costante azione di tutela, conservazione, salvaguardia, promozione, trasmissione e diffusione tra le giovani generazioni, attraverso mostre, eventi, attività formative, progetti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

L’illustrazione del programma per la valorizzazione del tombolo è avvenuta stamani nella stessa sede dell’Info Point, alla presenza dell’assessore comunale al Turismo, Fabrizia Aquilio, e della presidente dell’associazione “Il miracolo bianco delle mani”, Rita Fattore.

Nel corso della presentazione, l’associazione ha sottolineato come le dimostrazioni hanno inoltre l’obiettivo di consolidare la candidatura del merletto italiano quale patrimonio immateriale culturale dell’umanità da parte dell’Unesco, progetto promosso dal ministero per i beni culturali e che vede il tombolo aquilano quale rappresentante del merletto abruzzese tra le 26 comunità aderenti in tutta Italia, con la collaborazione del Comune dell’Aquila. “La scelta dell’Info Point per le dimostrazioni non è casuale – ha spiegato l’assessore Aquilio – la nostra intenzione, infatti, è quella di incrementare anche l’interesse dei turisti che si recano nel nostro centro di accoglienza, visti gli egregi risultati in questo senso già riscontrati in occasione della giornata del ringraziamento con i rappresentanti diplomatici dei Paesi che hanno sostenuto la ricostruzione post sisma 2009, che hanno manifestato un grande interesse nei confronti del segnalibro a tombolo che abbiamo regalato loro. Anche la mostra che si è svolta in occasione dell’ultima Perdonanza, con l’esposizione, tra l’altro, di manufatti di varie epoche, ha riscosso un notevole apprezzamento. Inoltre, con questa iniziativa intendiamo incentivare anche altri artigiani della città a svolgere delle dimostrazioni per far conoscere lo straordinario patrimonio dei mestieri aquilani”.

“Il nostro sforzo – ha aggiunto la presidente dell’associazione, Rita Fattore – va nella direzione di rivitalizzare questa arte, con le connotazioni tipiche aquilane, tenendo conto che il merletto a tombolo è praticato un po’ ovunque, ma nella nostra storia ha delle peculiarità uniche. Per questo stiamo promuovendo dei corsi, abbiamo preso parte all’International Lace Day dello scorso anno (e contiamo di fare altrettanto nel 2022), un evento internazionale dedicato proprio a questo tipo di lavorazione, mentre stiamo preparando un’altra mostra che si terrà in un antico palazzo della città restaurato dopo il sisma. Inoltre parteciperemo attivamente alle iniziative per i 500 anni dalla nascita di Margherita d’Austria, governatrice dell’Aquila e che era nata nelle Fiandre belghe, la patria del merletto. L’attività che condurremo all’Info Point, grazie all’intesa con l’assessorato comunale al Turismo – ha concluso Rita Fattore – amplia il nostro raggio di azione, con l’intento, da una parte, di mantenere viva questa tradizione e, dall’altra, di fornire un elemento in più nel quadro della candidatura al riconoscimento Unesco”.