L'Aquila: Simona Molinari presenta il suo nuovo album il 5 maggio a Colacchi

"La cosa che mi piace dì più di 'Lei balla sola' è che in questa lei ognuno può metterci qualcosa o qualcuno: la vita, la libertà, la femminilità, la filosofia, oppure una senzatetto, una vagabonda o se stesso. La verità è che ognuno dì noi è in viaggio, ognuno ha un suo personale sguardo sul mondo. Insomma, ognuno di noi balla solo, proprio come Sofia".

A scriverlo è Simona Molinari presentando il singolo che ha anticipato l'uscita di 'Petali', il suo sesto album di studio che arriva a 8 anni dall'ultimo lavoro.

L'artista, napoletana di origine ma 'aquilana d'adozione' - all'Aquila è cresciuta, diplomandosi al Conservatorio 'Casella' - in questi anni ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale, da Al Jarreau a Gilberto Gil, da Andrea Bocelli a Ornella Vanoni, passando per Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Roy Paci e tanti altri.

Finalmente è tornata con un lavoro di studio.

Simona Molinari omaggerà i suoi fedelissimi e numerosissimi fan, nella sua città, all'Aquila, martedì prossimo, 5 aprile alle 17.30, con uno speciale "Firmacopie" nella storica libreria indipendente Colacchi.