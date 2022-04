L'Aquila: il 13 aprile Veltroni a Colacchi per presentare il romanzo 'La scelta'

Mercoledi 13 aprile, alle ore 18:00 presso la storica libreria Colacchi dell’Aquila, verrà presentato "La scelta", il nuovo romanzo di Walter Veltroni per Rizzoli editore.

L'incontro sarà moderato dal giornalista Nello Avellani e dalla dottoressa Eva Fascetti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta fb.

In nome della libertà corre Margherita e corre il fratello Arnaldo il 19 luglio del 1943, sotto i colpi del primo bombardamento di Roma da parte degli Alleati: fu una data fatale nell'evolversi della Seconda guerra mondiale, attorno a cui Walter Veltroni ci coinvolge e ci interroga con La scelta, il suo nuovo romanzo che arriva in libreria con i sentimenti della finzione letteraria e con la forza della memoria storica, in un momento in cui la minaccia di una terza guerra mondiale e migliaia di vittime innocenti riportano tragicamente indietro le lancette dell'orologio del mondo.

Margherita ha quattordici anni appena ma è costretta a crescere in fretta, sotto le bombe di una guerra che non avrebbe mai voluto vedere. Il suo sguardo dalle finestre di casa a San Lorenzo, oscurate sebbene fuori splenda il bel sole di luglio, nonostante la calda estate capitolina, è tanto incredulo quanto nitidi i pensieri. Margherita è voce narrante di un romanzo che soltanto romanzo non è, è la più giovane e pura testimone di un racconto corale che di capitolo in capitolo alterna le singole voci di una famiglia romana messa spalle al muro dal conflitto bellico fino a portarci, nostro malgrado, alla realtà della guerra vera che si sta combattendo oggi in Ucraina, in nome della libertà.