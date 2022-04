Campionato Aquilano di scacchi, vince Ottavio Luigini

Si è svolto sabato 9 Aprile il Campionato Aquilano di scacchi organizzato dall'ASD Scacchi L'Aquila e ospitato dal Circolo Aquilano negli accoglienti locali della sua sede sita in prossimità dei Quattro Cantoni.

Oltre le aspettative la partecipazione, con una agguerrita pattuglia di 32 iscritti tra i quali anche molti giovani e qualche giovanissimo.

La vittoria con 6 punti su 7 è andata al Candidato Maestro Ottavio Luigini che solo per la vittoria nello scontro diretto ha superato Mauro Panella, classificatosi a pari punti. Un ex equo anche per il terzo posto, con il giovane Boris Shakarov appaiato a Roberto Capezzali a cinque punti ma con miglior punteggio di spareggio tecnico.

Ospite d'onore della premiazione il presidente del Circolo Aquilano Corrado Liberatore che si è augurato che le due realtà associative possano collaborare anche in futuro.