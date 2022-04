L'Aquila: Univaq inaugura il Centro Studi "Ugo Paolantonio"

E' stato inaugurato stamane a L'Aquila, in via XXIV Maggio n. 9 (zona Villa Comunale), il Centro Studi “Ugo Paolantonio”, realizzato grazie a un lascito testamentario in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila eseguito dalla defunta dott.ssa Adele Cionni, vedova di Ugo Paolantonio, illustre e indimenticato medico radiologo e tisiologo che lavorò lungamente nella nostra città.

All'inaugurazione hanno presenziato il Rettore UnivAQ Edoardo Alesse, la ex Rettrice Paola Inverardi, il Prorettore vicario Antonio Mecozzi e il Direttore Generale d’Ateneo Pietro Di Benedetto.

Il Centro sarà un luogo di studio e ricerca in ambito medico-scientifico e di storia della medicina, volto a valorizzare e a mettere a sistema i saperi e le competenze di studiosi interni all’Ateneo e di collaboratori esterni che si occupano delle suddette tematiche.

Non solo.

Con i suoi dieci posti letto, in cinque stanze con cinque bagni, e annessa una cucina ed una sala lettura, il Centro potrà ospitare professori, ricercatori, visiting professor/scientist di altri Atenei, italiani e stranieri, e autorità varie, per un periodo di studio o ricerca presso l’Università degli Studi dell’Aquila o in occasione di scambi culturali.