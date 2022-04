Univaq, I mercoledì della cultura: la guerra russo-ucraina e l'ordine globale

Mercoledì 20 aprile alle 18:15, presso la libreria Colacchi, sarà ospite de "I mercoledì della cultura" di Univaq Mara Morini* con un intervento dal titolo: La guerra russo-ucraina e l'ordine globale.

La guerra in Ucraina ha sconvolto l’opinione pubblica e reso ancora più vulnerabile il sistema socio-economico e politico dell’Europa, già duramente colpito dagli effetti della pandemia.

La Russia di Vladimir Vladimirovič Putin è determinata a raggiungere diversi e ambiziosi obiettivi. Sul piano domestico il Presidente Putin intende mantenere ordine e stabilità politica per affrontare le prossime elezioni presidenziali del 2024, dimostrando di avere “riunificato” l’impero russo. A livello internazionale Putin vuole ridefinire gli assetti dell’ordine internazionale, sfidando l’egemonia degli Stati Uniti in una “guerra di valori” fra l’Occidente e l’Oriente per affermare uno scenario multipolare.

*Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata; è delegata dell’ateneo ai rapporti internazionali con le Università della Russia e dei paesi dell’est. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro “La Russia di Putin” (edizioni il Mulino, 2020). Dal 2020 è editorialista per il quotidiano nazionale “Domani”.