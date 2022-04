"Dove ci state portando? Fermate la guerra": anche a L'Aquila il flash mob promosso dai Luoghi delle Donne

“I Luoghi delle donne”, assemblea nazionale delle Case delle donne e delle associazioni femministe italiane, ha indetto per giovedì 21 aprile in tutta Italia un flash mob contro la guerra in Ucraina dal titolo "Dove ci state portando? Fermiamo la guerra".

Anche la Casa delle Donne dell'Aquila, che partecipa all’assemblea “I Luoghi delle donne”, ha aderito all’iniziativa e organizza a L'Aquila un flash mob che si svolgerà giovedì 21 aprile alle ore 18.00 ai Quattro Cantoni.

"Manifesteremo, come facciamo ormai ogni giovedì al Presidio cittadino per la Pace, vestite di nero, in silenzio e con la bandiera della Pace. Invitiamo tutte le donne che si riconoscono nel documento a partecipare al flash mob 'Fuori la guerra dalla storia!'".

Di seguito il documento “Noi femministe” che accompagna l’iniziativa nazionale, redatto dall’assemblea “I Luoghi delle donne”.

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO URLARE LA NOSTRA RABBIA CONTRO LA VIRILITA’ GUERRIERA CHE PORTA LA BARBARIE NELLA STORIA

NOI FEMMINISTE GRIDIAMO CONTRO L’ORRORE DEGLI STUPRI CHE SONO L’ORRORE DI TUTTE LE GUERRE

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO DISERTARE LA GUERRA E CREDIAMO CHE DEPORRE LE ARMI SIA L’UNICA SOLUZIONE AL CONFLITTO

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO CHE SI AVVII IL NEGOZIATO DI PACE SUBITO

NOI FEMMINISTE CONDANNIAMO L’INVIO DI ARMI PER IMPEDIRE L’ESCALATION DELLA GUERRA E IL BARATRO DEL RISCHIO NUCLEARE

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO CHE LA PAROLA TORNI ALL’ONU CHE DEVE RIPRENDERE L’ISPIRAZIONE SULLA QUALE È NATA

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO CHE SI BLOCCHI LA VENDITA E IL TRAFFICO DI ARMI CHE CONTRIBUISCONO AD ARRICCHIRE I SOLITI POTERI

NOI FEMMINISTE SIAMO CONTRO L’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI E VOGLIAMO RISORSE PER SALUTE, WELFARE E SCUOLA

NOI FEMMINISTE CI APPELLIAMO A TUTTI GLI ESSERI UMANI AFFINCHÉ I CONFINI DEGLI STATI NON SIANO PIÙ LA SOGLIA PER LA MORTE

NOI FEMMINISTE SAPPIAMO CHE COSTRUIRE PONTI TRA I POPOLI E NON MURI E CONFINI È L’UNICA STRADA

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO ACCOGLIERE CON LE SORELLE UCRAINE ANCHE TUTTE LE DONNE MIGRANTI FERME AI CONFINI DELL’EUROPA

NOI FEMMINISTE DI VARI PAESI RIFIUTIAMO L’ONDATA DI VIOLENZA PATRIARCALE E BELLICISTA CHE SI STA DIFFONDENDO IN TUTTA EUROPA

NOI FEMMINISTE GRIDIAMO L’ORRORE PER LE DONNE STUPRATE RIFUGIATE IN POLONIA A CUI VIEN IMPEDITO DI ABORTIRE

NOI FEMMINISTE CREDIAMO CHE LA GUERRA E TUTTE LE GUERRE SIANO EVITABILI E CHE UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE

NOI FEMMINISTE VOGLIAMO CHE LA GUERRA SIA MESSA DEFINITIVAMENTE FUORI DALLA STORIA