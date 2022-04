"A passi di Vita": 'Paesi Narranti' a Raiano, domenica 24 aprile

Paesi Narranti a Raiano è il terzo appuntamento del progetto "A Passi di Vita", ideato dalla cooperativa Il Bosso con la preziosa collaborazione di Paesaggi Sonori e dello scrittore Alessandro Chiappanuvoli, patrocinato dal Comune di Raiano e finanziato dalla Fondazione Carispaq e con la collaborazione della Sezione Soci Coop. di Sulmona.

Trekking urbano, reading "tra letture e racconti", concerto e degustazione di prodotti tipici saranno i momenti salienti della giornata di domenica 24 aprile 2022.

Paesi Narranti è il racconto della memoria dei poeti che hanno reso celebre questo piccolo angolo sospeso tra la terra ed il cielo, nell'anima del nostro Abruzzo interno.

Programma

Ore 14:30, Municipio di Raiano

Accoglienza e presentazione dell'evento

Ore 15:00, Centro Storico > La Solfa > Gole di San Venanzio

Trekking "Tra Lettura e Racconti di Paese"

Reading su Umberto Postiglione

Adattamento di Alessandro Chiappanuvoli

Ore 18:00, Eremo di San Venanzio

Concerto di Luca Longobardi

Battery Operated Machines Session

Ore 19:30 Palazzo De Michele

Visita del Palazzo e degustazione di prodotti tipici

Reading Letterario Umberto Postiglione, figlio della terra d’Abruzzo, nacque a Raiano nel 1893 e si spense troppo presto a San Demetrio ne’ Vestini nel 1924. In soli 31 anni egli fu poeta, scrittore, giornalista, redattore, attivista, anarchico, viaggiatore, maestro di scuola elementare, ma forse, e soprattutto, fu un visionario, un uomo capace di stare sempre dalla parte degli ultimi, degli invisibili. Difendere i loro diritti e risvegliare le loro coscienze era il suo compito, il suo dovere civile. Oggi, la sua eredità è un orgoglio quanto mai vivo per noi che lo ricordiamo e per l’Abruzzo intero.

Concerto Il compositore e pianista Luca Longobardi rappresenta la generazione di musicisti di formazione classica che incorporano il linguaggio della musica elettronica contemporanea nei loro brani, che sono inoltre fortemente legati alle arti multimediali. Nato nel 1976, Longobardi ha studiato musica classica in Italia e New York e ha conseguito il dottorato in restauro dell'audio digitale a Roma nel 2011. Le sue opere rivelano una forte interazione tra musica classica e sperimentale contemporanea. Ha composto musiche per danza e film. È autore, compositore e direttore musicale dell'Immersive Van Gogh Exhibit, lo spettacolo immersivo che ha venduto più di 4 milioni di biglietti in Nord America.

Degustazione La degustazione sarà un momento dedicato alla scoperta di alcuni tra i sapori ed i saperi tipici del territorio: un momento attraverso il quale gli ospiti godranno di un aperitivo relazionale preparato dalla Pro Loco di Raiano, a base di prodotti tipici del territorio.

Informazioni e prenotazione obbligatoria

Il Bosso Tel. 0859808009 Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.