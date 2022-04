"Intervista su Sulmona. Storia della città in sessanta risposte": sabato 23 aprile la presentazione del libro

Sarà Presentato a Sulmona, sabato 23 aprile alle 17:30 nell’Aula consiliare in Palazzo San Francesco, il volume "Intervista su Sulmona. Storia della città in sessanta risposte", edito da Textus edizioni, in cui Raffaele Giannantonio e Maria Antonietta Spadorcia, in una conversazione coinvolgente e rigorosa, hanno ripercorso in sessanta domande e risposte la storia millenaria di Sulmona.

Sono previsti interventi di Gianfranco Di Piero, Sindaco di Sulmona, Cristiano Gerosolimo, Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Taglieri, Presidente Fondazione Carispaq. Conduce Cecilia Primerano, giornalista del TG1 Contributi musicali a cura di Nicole Tuzii.

Saranno presenti gli autori.

Questo libro non pretende di essere una storia di Sulmona ma vuole raccontarne le molte e straordinarie storie attraverso l’incontro di due vite, quelle di Raffaele Giannantonio e di Maria Antonietta Spadorcia, trascorse a studiare e narrare gli eventi contenuti in queste pagine, eventi che pur originati a Sulmona mai esauriscono il loro interesse nel mero ambito localistico.

Dalla città che aspettava Ovidio sino a quella della pandemia, costantemente abituata a soffrire gravi contingenze per uscirne con indimenticabili gioielli d’arte e di architettura: le sue chiese, i suoi palazzi, i suoi villini, le sue statue. Come ci dice Paul Valéry: ci sono monumenti muti, altri che si limitano a parlare e altri ancora, come quelli presenti in questo libro, che cantano.

Raffaele Giannantonio è professore associato di Storia dell’architettura nell’Università G. d’Annunzio di Chieti Pescara abilitato ordinario. Le sue ricerche scientifiche, partite dall’architettura fra le due guerre, si sono recentemente estese ai rapporti dell’architettura con la letteratura e la musica. Sue opere sono state tradotte e pubblicate all’estero.

Maria Antonietta Spadorcia è giornalista parlamentare, caporedattore e conduttrice del Tg2. Abruzzese di origine, nasce a Sulmona. Scrive su varie testate tra cui «Il Giornale» e approda in Rai alle testate parlamentari dove rimane per otto anni. Passa poi al Tg2 alla redazione politica dove lavora tuttora. Ha studiato pianoforte superando diversi esami al conservatorio.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.textusedizioni.it

www.facebook.com/textused