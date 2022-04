25 aprile, Fiano all'Aquila presenta il suo libro 'Ebreo' con Pezzopane

"La Festa della Liberazione unisce l’Italia ogni anno. A L’Aquila sarà presente il collega Emanuele Fiano, giornalista e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro, “Ebreo”, alle 18 in Piazza 9 Martiri".

A dirlo è la deputata dem Stefania Pezzopane che presenterà l'incontro, moderato dal giornalista Roberto Ciuffini.

Un incontro "per ricordare ma anche per riproporre i valori dell’antifascismo, della liberazione e della libertà contro ogni rigurgito neofascista e neonazista. Il 25 aprile, ricordiamo la liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese. La Festa del 25 aprile, però, è anche anniversario della Resistenza", sottolinea Pezzopane: "ricordiamo il valore di partigiane e partigiani che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione del paese. Le formazioni partigiane si costituirono durante la Seconda Guerra Mondiale per iniziativa di antifascisti; inizialmente composta da poche migliaia di uomini, la Resistenza assunse consistenza grazie alla vasta partecipazione di operai, contadini e dei giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò che portarono nell'esercito partigiano circa 300.000 persone. La reazione fu violenta e tanti sono i gravi episodi di violenza e stragi ai danni di popolazione civile e partigiani. Anche L’Aquila fu colpita con le stragi di Onna e Filetto, con la barbara esecuzione dei 9 Martiri e con altri tragici episodi da non dimenticare mai".