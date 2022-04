Beatrice Venezi dirigerà i Solisti Aquilani in un concerto-evento

Sarà Beatrice Venezi a dirigere l’Orchestra dei Solisti Aquilani venerdì 29 aprile, alle 21 presso l’Auditorium del Parco, in un concerto per riflettere sul contributo delle donne alle arti, attraverso un percorso musicale scelto dal Maestro Venezi e che coinvolgerà le eroine classiche e quelle dell’epoca contemporanea, con Verdi e Fauré, passando per Puccini e Shostakovic, e molti altri ancora, con le loro indimenticabili opere dedicate alle donne nella storia.

“Occasioni come questa – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – in cui un’artista di talento, italiana, conosciuta in tutto il mondo, che ha diretto le principali orchestre nelle location più prestigiose, arriva all’Aquila, sono fondamentali per sottolineare il sentimento di ripartenza e confermare la centralità del nostro territorio, che ha riconquistato spazi importanti e di ruolo nella vita culturale del Paese”.

Venezi, musicista e compositore di fama internazionale, ha scelto L’Aquila perché in essa identifica la rinascita, un connubio tra valorizzazione e vivacità sociale, culturale ed economica in atto, a seguito del sisma e della pandemia.

Biglietti gratuiti disponibili sulla piattaforma Ciao Tickets dalle ore 16,30 di giovedì 28 aprile.