GSSI: Paola Inverardi unica candidata alla successione di Eugenio Coccia

Paola Inverardi è l'unica candidata alla successione di Eugenio Coccia alla guida del Gran Sasso Science Institute.

La candidatura è stata ufficializzata ieri sera, nel corso di una assemblea nella sede del GSSI.

Le elezioni del rettore per il sessennio 2022-2028 si terranno il 19 maggio; le eventuali seconda e teraza votazione sono fissate per il 23 e il 24 maggio. Si voterà a distanza, in modalità telematica.

Inverardi, ordinaria di Informatica al Disim (Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'informazione e Matematica), è stata la prima donna al vertice dell'Università degli studi dell'Aquila, dal 2013 al 2019; nominata tra i 71 nuovi fellows dell'Acm, l'Association for computing machinery, la più grande e importante associazione internazionale di informatica, è stata tra le fondatrici della scuola superiore universitaria a ordinamento speciale, nata all'Aquila nel 2012 come istituto di ricerca e di alta formazione dottorale dipendente dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, su impulso dell'Ocse con l'obiettivo di farsi assett strategico per la rinascita del territorio, e poi stabilizzata e resa autonoma nel 2016.

Nel suo programma per il mandato rettorale 2022-2028, pubblicato sul sito del Gssi, Inverardi sottolinea come nell'ambito della missione del Gssi, il documento 2030 indichi tre principi guida per lo sviluppo: "La interdisciplinarità, la capacità diialogo tra ricerca avanzata ed industria, l'utilizzo della conoscenza per promuovere la giustizia sociale. Mentre il primo principio attiene alla dimensione della ricerca, gli altri due definiscono il rapporto del Gssi con il mondo esterno, la sua capacità di impatto economico e sociale - si legge - In questi anni il Gssi ha lavorato molto su questo fronte con iniziative e progetti che ne hanno fatto un interlocutore del processo di ricostruzione e della innovazione industriale. Molti progetti sono stati recentemente proposti nell'ambito dei finanziamenti straordinari legati al Pnrr sia nazionale che complementare, che dovranno nei prossimi anni essere utilizzati come strumento per consolidare le attività di collaborazione industriale e sociale. Il Gssi per sua natura e dimensione deve rimanere un polo di ricerca fondamentale ed essere inserito in un eco-sistema che consenta di espletare al meglio i rapporti con l'esternosenza che questi diventino un sovraccarico del sistema".

Per quanto riguarda le risorse destinate alla seconda università cittadina, "il Gssi ha raggiunto un livello di finanziamento ordinario che consente di guardare con tranquillità ai prossimi anni, permettendo la pianificazione di risorse aggiuntive sia nel personale che strumentali".