I David di Donatello parlano anche abruzzese: premiati Di Pietrantonio e D'Attanasio

Abruzzo protagonista della 67ª edizione dei David di Donatello, i premi del cinema italiano.

Donatella Di Pietrantonio, scrittrice originaria di Arsita e residente a Penne, ha conquistato il premio per la migliore sceneggiatura non originale insieme a Monica Zapelli per il film “L’arminuta”, tratto dall’omonimo e fortunato romanzo già vincitore del premio Campiello. Il pescarese Michele D’Attanasio ha vinto, invece, il suo secondo David di Donatello come autore della fotografia per il film Freaks out, di Gabriele Mainetti, ex equo con Daria D’Antonio per la fotografia di È stata la mano di Dio.

La consegna è avvenuta nel corso della cerimonia a Cinecittà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

“Sono molto grata e felice. A volte le storie e i personaggi sfuggono a chi li scrive – le parole di Di Pietrantonio – e prendono strade inaspettate come quella del cinema. Ringrazio Monica che mi ha preso per mano nella mia prima sceneggiatura, sono felice, è difficile esserlo in questi giorni angosciosi, ma dobbiamo continuare nella libertà”.

“Dedico il premio a chi viene dalla provincia, io vengo da Pescara, e voglio dire a tutti i ragazzi come me di provincia, di insistere, continuare, lavorare per il proprio sogno. Ce la possiamo fare”, il messaggio dal palco di Michele D'Attanasio.