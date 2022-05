L'Aquila: dal 12 al 15 maggio i Campionati mondiali di break dance

Una rassegna senza precedenti con più di 30 nazioni coinvolte e rappresentate in quello che è diventato a tutti gli effetti l'evento internazionale dedicato alla break dance più importante in Italia.

È “Check the style 2k22”, campionati mondiali di break dance in programma all’Aquila dal 12 al 15 maggio.

La manifestazione, che rientra nel ricco calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport, è stata presentata stamattina a Palazzo Fibbioni da Jacopo Scotti, organizzatore insieme a Marco Ghiani, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, del presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, Francesco Bizzarri, e del presentatore ufficiale dell’evento Andrea Marchetti.

L’organizzazione dei campionati arriva dopo anni di successi, in cui si sono riscontrate adesioni a livello internazionale, grazie alla ventennale esperienza di Scotti, Ghiani e dalla Società sportiva dilettantistica Zero Gravity.

L'evento sarà dislocato su tutto il territorio aquilano.

Si inizierà giovedì 12 maggio presso il centro commerciale L'Aquilone con stage formativi di Hip hop, Break dance e Dancehall tenuti da insegnanti di fama mondiale. L’indomani, venerdì 13, nella stessa location si sfideranno le Crew per aggiudicarsi il prestigioso titolo. Sabato 14, mentre all’Aquilone si prosegue con dimostrazioni e lezioni di Pole dance, presso la discoteca “Bliss” di Monticchio si terranno le qualifiche delle categorie PRO maschile e femminile e delle categorie KIDS, dedicate ai più piccoli. Domenica 15 maggio in Piazza Duomo il gran finale in cui i migliori 16 atleti di tutte le categorie si daranno battaglia fino alla proclamazione dei vincitori mondiali del circuito Check the style 2k22.

“I B-boys e le B-girls provenienti da tutto il pianeta si sfideranno in varie categorie per dare vita ad uno spettacolo mai visto prima d'ora in città”, affermano gli organizzatori. “Questo evento, ormai cardine nel mondo della break dance e considerato tra i primi tre più importanti al livello europeo, pone L’Aquila al centro di una realtà culturale e sportiva in ampio sviluppo sul panorama italiano e mondiale, tanto che il breakin sarà tra le discipline in cui i nostri ragazzi si cimenteranno già dalla prossima edizione delle Olimpiadi. Il comitato organizzativo Check the style 2k22 ci tiene a ringraziare il Comune dell'Aquila, il Comitato di L'Aquila Città europea dello Sport 2022, e tutti i partner privati che hanno supportato la manifestazione”, hanno aggiunto.