"Omaggio ad Eva Cassidy": sabato 7 maggio concerto a Spazio Rimediato

Polarville e Spazio Rimediato presentano il concerto "Omaggio ad Eva Cassidy" che si terrà sabato 7 maggio, alle 21, presso Spazio Rimediato in via Fontesecco 22/24.

Alla voce ci sarà Valeria Tiganik, alla chitarra Leonardo Mezzini.

Costo del biglietto 10 euro.

Info e prevendita: Polarville (0862.65657).

Valeria Tiganik è polistrumentista, oltre alla fisarmonica, suona il pianoforte e il flauto dolce. Nata a Tallinn in Estonia, intraprende gli studi musicali come fisarmonicista all’età di 6 anni. Partecipa ai vari concorsi nazionali come fisarmonicista e decide di proseguire gli studi alla Scuola Superiore di Georg Ots di Tallinn. Nel corso degli studi si interessa particolarmente alla polifonia, teoria musicale e composizione dove scrive i suoi primi brani musicali. Dopo aver preso il diploma alla scuola superiore prende la decisione di continuare gli studi all’Accademia di Musica e Teatro Estone in classe di composizione. Durante gli studi in Accademia vince la borsa di studio e viene con l’Erasmus a studiare al Conservatorio Alfredo Casella di L’Aquila dove studia con M°Matteo D’Amico. In parallelo segue il corso di musica elettronica presso stesso conservatorio con M° Michelangelo Lupone. Dopo l’esperienza degli studi in Italia decide di proseguire gli studi al Conservatorio A.Casella in parallelo preparando la tesi di Laurea per l’Accademia in Estonia. Nel 2010 inizia gli studi di Canto Jazz al Conservatorio A.Casella di l’Aquila con il M° Paolo di Sabatino e M° M.Coclite. Oltre gli studi di canto prosegue la sua passione per la scrittura e scrive musica e canzoni jazz. Partecipa ai vari Master Class con J.Girotto, J.Abercrombie, R.Ruggieri, T.Ghiglioni, G.Willis, P. di Sabatino, A. Fabbri, E. Pieranunzi, Maria Pia De Vito etc.

Leonardo Mezzini, classe 1992, è chitarrista, compositore ed insegnate di musica originario di Poggio Picenze (AQ); diplomatosi in chitarra Jazz presso il conservatorio di L'Aquila con Fabio Zeppetella. Membro prima dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori, poi dell' Orchestra Nazionale dei Giovani talenti del Jazz. Ha proseguito gli studi con Jesse van Ruller, Martijn van Iterson, Peter Bernstein e Reinier Baas presso il prestigioso conservatorio di Amsterdam, dove ha vissuto per 4 anni esibendosi regolarmente in club (Bimhuis) e festival. In seguito ha vissuto a Roma per 3 anni e viaggiato in tutta Europa per esibirsi nei festival e jazz club di Barcelona (Jamboree), Lisbona (Hot Cube do Portugal), Berlino (Hat Bar) e collaborato con vari gruppi jazz, funk, blues della scena Romana tra cui la band di accompagnamento dell'artista hip hop statunitense Akua Naru.

Eva Cassidy è nata a Oxon Hill, Maryland, il 2 febbraio 1963. Eva cresce ad Alexandria, Virginia, nei pressi di Washington. Delicata, emozionante e garbata, la Cassidy è una buona vocalist capace di destreggiarsi bene tra jazz, R&B, rock raffinato e folk d’autore. Oggi che i suoi cinque album (tra i quali l’antologia Songbird, il buonissimo live alla Blues Alley e il divertente Time After Time) sono disponibili anche in Italia (distribuzione Venus) ci possiamo avvicinare tutti alla musica della Cassidy. Che piace soprattutto nelle sue versioni minimaliste, chitarra acustica e voce