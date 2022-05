Bimbimbici Fiab: biciclettata per bambini dai 6 ai 12 anni all'Aquila

L’associazione FIAB Teramo-L’Aquila (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), all'interno del programma di eventi dell'associazione 2k5 dal titolo "2k5 Camp, Let's go!", propone una bicicletta con attività per bambini dai 6 ai 12 anni, nella giornata di sabato 7 maggio 2020 a L’Aquila per celebrare anche l’evento nazionale FIAB Bimbimbici.

L'evento è patrocinato dal Comune dell'Aquila.

L’appuntamento è alle ore 9:30 al Castello, vicino il chiosco al parco giochi, per la partenza della pedalata guidata attraverso il centro storico, con tappe e attività educative. Dopo un pranzo al sacco, nel pomeriggio al Parco del Sole bike park installato per l'occasione dall’associazione Escursioni Dapaura e giochi proposti dalla Ludoteca Comunale "Il Piccolo Mondo".

FIAB L'Aquila sarà presente anche nel pomeriggio al Parco del Sole con un banchetto informativo dell'associazione, in cui proporrà anche la raccolta firme per l'intitolazione di una via/piazza ad Alfonsina Strada, prima e unica ciclista donna a partecipare al Giro d'Italia nel 1924 con tappa a L’Aquila, e la compilazione di un questionario conoscitivo sulla mobilità in città.