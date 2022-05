Univaq, le attività culturali di ateneo 2022: "Maggio selvaggio", un'anteprima

In attesa di svelare il programma completo delle attività culturali, previste dopo l'estate, l'Università degli Studi dell'Aquila propone alcune anteprime primaverili.

La prima, letteraria, prevede due incontri vivacemente legati all'attualità.

Il primo incontro vedrà la partecipazione dello scrittore, critico letterario e saggista Walter Siti che discuterà sul tema Pasolini, eros e forma e si terrà martedì 9 maggio 2022 a partire dalle ore 18.30 presso l’Aula magna “Alessandro Clementi” in viale Nizza. Con questa iniziativa l’Università degli Studi dell’Aquila partecipa alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini discutendone con il suo maggiore esperto italiano, Walter Siti. Appena uscite per Garzanti la sua nuova edizione di Petrolio (curata insieme a Maria Careri) e per Rizzoli la raccolta di tutti i suoi saggi pasoliniani, col titolo di Quindici riprese, oltre al podcast Perché Pasolini? prodotto da Chora Media.

In dialogo con Massimo Fusillo e Gianluigi Simonetti, Walter Siti parlerà, da saggista e romanziere, del suo Pasolini, sperimentale per vocazione e per disperazione; ma anche del nostro modo di vedere, leggere e conoscere un'opera, un personaggio, una mitologia letteraria.

Il secondo incontro sarà invece in programma per mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 18.30 presso la Libreria Colacchi, Corso Vittorio Emanuele; in questa occasione Francesco Pacifico darà vita alla performance Solo storie di sesso.

Tra gli scrittori italiani più in forma di questi anni, Pacifico porta all'Aquila il suo nuovo libro di racconti, appena uscito per Nottetempo. Non una presentazione tradizionale, ma una performance, un reading, uno spettacolo interattivo, con musica e visioni; non il solito racconto italiano dell'eros come iniziazione o maledizione, ma l'immagine contemporanea di un sesso sempre più strano e contorto, specchio della nostra voglia di vivere e insieme della nostra confusione. Parteciperanno inoltre Eleonora Santamaria e Sofia Torre.

Gli incontri sono ad ingresso libero; l’organizzazione è di Gianluigi Simonetti e Rosaria Caruso.