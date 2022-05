Sabato 7 maggio musica, socialità e antirazzismo nel parco di Collemaggio

Sabato 7 maggio dalle ore 15, presso lo spazio sociale di CaseMatte, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, ci sarà una grande giornata di musica, socialità e antirazzismo.

Si inizierà alle ore 15 con il mercatino dell’artigianato, usato e autoproduzione in cui saranno presenti espositori con artigianato artistico, vasi ed oggetti in terracotta, vinili usati, prodotti erboristici, saponi e unguenti terapeutici. Si proseguirà poi con i laboratori di percussioni e danza africana, che inizieranno dalle ore 18, il cui scopo sarà cercare di migliorare la capacità di coordinazione motoria e ritmica dei partecipanti, ma anche promuovere l'incontro e la conoscenza tra culture diverse. Ci sarà poi alle ore 21 una cena senegalese in cui sarà possibile assaggiare e conoscere gusti, sapori e tradizioni della cultura gastronomica africana.

Alle ore 22 inizierà poi la parte prettamente musicale dell’evento che vedrà alternarsi sul palco Dabadub Sound System, gruppo raggamuffin autoctono ormai attivo dal 2006 e Omar Faye Gawane, ex front man dei Jamafrica Crew e Memba Roots, attualmente impegnato in diversi progetti con Unity Sound e Shine I Dub. Il suo ultimo brano “Tek Dill”, uscito a gennaio 2022, prodotto da Unity Sound e cantato insieme a Shak Manaly, è dedicato a tutte quelle persone innocenti, vittime della corruzione che si insidia nella giustizia.