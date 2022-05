La Lanterna Magica: "Il Maggio dei Libri", omaggio alle fiabe dei Fratelli Grimm

Proseguono gli incontri proposti dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e dalla Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” ed inserirti nel cartellone nazionale della programmazione de Il Maggio dei Libri per le bimbe e i bimbi di età compresa tra 0 a 6 anni dedicati alla lettura ad alta voce delle fiabe dei Fratelli Grimm con la proiezione del cartone animato.

Domani, martedì 10 maggio, la Sala dell’Infanzia della Tommasiana ospiterà due incontri dedicati alla fiaba Il lupo e i sette capretti: alle 10 la lettura e il cartone animato saranno riservati alle bambine ed ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Paganica “L’Albero dai mille colori”, mentre dalle 17:30 il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie ad ingresso libero.

Il prossimo incontro è in programma per martedì 24 maggio con la lettura e la visione de L’oca d’oro con lo stesso orario pomeridiano. Per le bambine ed i bambini dai 6 ai 10 anni è stata pensata, invece, una lezione sulla storia del cinema che intende ripercorrere le fasi evolutive dalla nascita del cinema, passando dal muto, al sonoro, al colore, fino al digitale con l’ausilio di proiezioni cinematografiche che forniscono un valido esempio visivo in grado di coinvolgere i giovani spettatori.

Per questa proposta è necessaria la prenotazione presso la Biblioteca “Salvatore Tommasi” ai seguenti recapiti: 086261964, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.