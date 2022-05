Univaq, 'I mercoledì della cultura': l'11 maggio il mito e i segreti di Stradivari

Prosegue la diciottesima stagione de I Mercoledì della Cultura.

Mercoledì 11 maggio alle 18:15 presso la libreria Colacchi, corso Vittorio Emanuele II, 5, sarà ospite il maestro liutaio Fausto Cacciatori con un intervento dal titolo: Il Mito e i Segreti di Antonio Stradivari.

La vita e l’opera di Antonio Stradivari (ca 1644-1737), il grande liutaio di Cremona, appaiono ancora oggi avvolte da zone d’ombra. Incerta la data e il luogo di nascita di nascita; le sue spoglie mortali, per colpevole leggerezza di molti, sono andate disperse. Sconosciuti i tratti del suo volto nonostante la ricca iconografia fiorita nel XIX secolo. Tutto ha alimentato la leggenda. Non ultimo, l’affascinante interrogativo legato a quei segreti che non avrebbe rivelato nemmeno ai suoi figli. Segreti grazie ai quali il suono dei suoi strumenti continua ad essere un modello esemplare.

È oggi possibile leggere con sguardo nuovo la costruzione del mito “Stradivariano”?

Fausto Cacciatori è Conservatore della collezione degli strumenti ad arco e a pizzico presso il Museo del Violino di Cremona. Ha conseguito il diploma di maestro liutaio presso la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, lavora nel settore del restauro e della conservazione degli strumenti ad arco, e collabora come docente e membro del comitato di gestione al Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali presso l’Università di Pavia. Membro dell'Unione Internazionale dei Maestri Liutai e Archettai d’Arte, è consulente della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia-Cremona-Mantova e dell’Ufficio Esportazione Beni Artistici del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. È autore di saggi sulla storia della liuteria e sulle analisi scientifiche degli strumenti ad arco, e cura l’allestimento di mostre sugli strumenti antichi. Presso il Museo del Violino organizza programmi didattici per liutai professionisti e per gli studenti della Scuola di Liuteria