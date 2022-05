Presentato il programma di Sport Event L'Aquila: il 15 maggio biciclettata in centro

Si è svolta questa mattina nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni la conferenza stampa di presentazione dello Sport Event L’Aquila, iniziativa promossa dal Comitato provinciale CSI L’Aquila con il contributo del Comitato esecutivo di L’Aquila Città Europea dello Sport, della Fondazione Carispaq ed il Patrocinio del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, il vice presidente della Fondazione Carispaq, Roberto Marotta, il presidente del CSI L’Aquila, Luca Tarquini, il presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città Europea dello Sport, Francesco Bizzarri e l’assistente ecclesiastico del CSI L’Aquila, Don Cristoforo Simula.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato il programma dello Sport Event L’Aquila, che ha preso il via lo scorso 6 maggio con il 1^ Corso di formazione per Guida Cicloturistica, organizzato in modalità mista con incontri online ed in presenza. Il corso, che prevede una prova pratica finale, terminerà domenica 15 maggio in concomitanza con L’Aquila in bici, una passeggiata in bicicletta per le vie del centro aperta ad adulti e bambini. Il raduno è previsto a partire dalle ore 09:00 in Piazza Duomo, difronte all’energy point di Dolomiti Energia, dove i partecipanti troveranno un punto di raccolta per le iscrizioni, effettuate in forma gratuita. A ciascun partecipante verrà donato un kit formato da maglietta, cappellino con visiera e sacca, da utilizzare durante il percorso in bici. Lungo il percorso, i partecipanti saranno guidati da una macchina apripista e seguiti da un’ambulanza della Croce Bianca e toccheranno lungo il tragitto alcuni tra i luoghi di maggiore interesse turistico e culturale della città dell’Aquila, ovvero: la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, la Fontana Luminosa e la Villa Comunale, per poi tornare in Piazza Duomo. Qui verranno accolti in un punto di ristoro e saranno premiati con un attestato di partecipazione.

In concomitanza con L’Aquila in bici si svolgerà anche un concorso fotografico che vedrà premiate le tre foto più belle scattate durante il percorso in bicicletta.

“Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere - ha dichiarato il presidente del CSI L’Aquila, Luca Tarquini - in quanto abbina sport e cultura, consentendo a tutti, grandi e piccini, di conoscere meglio la propria meravigliosa città. Ed è proprio allo all’importanza dello sport per le famiglie che dedicheremo il Convegno Sport e Famiglia, in programma il 14 maggio alle ore 17:00 nell’Auditorium del Parco”.

Un aspetto, quello dell’importanza di iniziative di carattere sportivo con finalità di aggregazione sociale, rimarcato sia dall’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, che dal vice presidente della Fondazione Carispaq, Roberto Marotta, che con il proprio supporto ha contribuito alla realizzazione dello Sport Event L’Aquila. A sottolineare la ricaduta sociale e turistica dell’appuntamento L’Aquila in bici ha poi provveduto il presidente del Comitato esecutivo di L’Aquila Città Europea dello Sport, Francesco Bizzarri. “Ho accolto subito con grande entusiasmo l’iniziativa del CSI L’Aquila - ha dichiarato - dal momento che si innesta nel più ampio programma di L’Aquila Città Europea dello Sport, che vede un fitto programma di appuntamenti sportivi dai quali deriva anche un’importante ricaduta sulle presenze turistiche in città”.

A conclusione della conferenza stampa è intervenuto Don Cristoforo Simula, assistente ecclesiastico del CSI L’Aquila, il quale ha posto l’accento sull’etica dello sport, “emblema di un scrigno di valori da custodire e valorizzare per risollevare la società da un degrado crescente.”