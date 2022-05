L'Aquila: il 14 maggio la presentazione del libro 'Il piacere digitale'

Sabato 14 maggio alle ore 18, presso la Libreria Colacchi, verrà presentato il libro “Il Piacere digitale” (Giunti), scritto dal dott. Michele Spaccarotella.

L’avvento dell’era digitale ha profondamente modificato il nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità.

Spaccatorella, psicologo e psicoterapeuta, prova ad affrontare questi temi per capire come vivere al meglio il piacere in questo mondo iperconnesso analizzando come smartphone e mondo digitale abbiano modificato il nostro rapporto col corpo, col sesso, con il corteggiamento e con le relazioni.

Per l’occasione, oltre all’autore, interverranno come ospiti la dott.ssa Valentina Ciaccio (psicologa, sessuologa, specializzanda in Psicologia clinica) e il Dott. Fabio Cortelli (psicologo, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila).

L’evento sarà moderato dal giornalista Roberto Ciuffini.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/304271738396483