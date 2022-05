Orchestra da camera Aquilana: il 14 maggio concerto in onore di San Bernardino

Il tradizionale concerto che l'Orchestra da Camera Aquilana, diretta dal m° Carmine Gaudieri, esegue in onore del santo Compatrono della città di L'Aquila, San Bernardino da Siena, avrà luogo il 14 maggio 2022 alle ore 19,30 dopo la messa.

Un concerto di musica sacra come momento di elevazione spirituale per sottolineare la solennità dell’evento religioso.

La manifestazione prevede quest'anno l'esibizione dell’Orchestra con la partecipazione del soprano aquilano Claudia Di Carlo che eseguirà brani molto conosciuti del repertorio sacro il Panis Angelicus di C.Franck e il mottetto RV 617 di A.Vivaldi.

Claudia Di Carlo ha cantato per prestigiosi festival, stagioni concertistiche e sale da concerto italiane e estere, tra cui: “Festival Concerts d’été à Saint-Germain” (Svizzera), “Festival di Ambronay” “Festival de Sablé” e “Les jeudis Musicaux” di Versailles (Francia), “Festival Internacional de Musica Sacra de Quito” (Ecuador), Festival “Concentus Moraviae” di Brno (Repubblica Ceca), “Malta Arts Festival”, “Settimane barocche di Brescia”, “Milano Classica”, “Festival Alessandro Stradella”, “Festival Grandezze&Meraviglie” di Modena, Philarmonie di Berlino, Concertgebouw di Amsterdam, Festival di Utrecht (Paesi Bassi), Haydnsall presso Estherazy Palace di Eisenstadt, “Festival Barocco Leonardo Leo” di Brindisi, “Società dei concerti Barattelli” L’Aquila, “Fondazione Pietà de’ Turchini” di Napoli, “Festival Monteverdi” di Cremona, Festival “Pergolesi Spontini” di Jesi.

L'Orchestra da camera Aquilana svolge attività dal 1995. Ha al suo attivo concerti in Abruzzo, Lazio ,nel resto d’Italia e all’estero per importanti società concertistiche (Stagione di Concerti della Normale di Pisa-Società dei concerti di Palermo- Amici della Musica di Matera, Festival di Grottammare, Roma-Milano etc.) Si è esibita in Cina alla Radio Televisione di Zibo alla Bejiing Hall di Pechino al great Tehater di Changchun etc. Ha collaborato con solisti di primo piano es. la mandolinista Dorina Frati (mandolinista solista dei Solisti Veneti), il solista di Bondoneon Massimiliano Pitocco, il violoncellista Luca Provenzani (1° violoncello della RAI di Torino e della Regione Toscana), l’oboista Maurizio Colasanti) i pianisti di fama internazionale Marcella Crudeli e Bruno Canino il violoncellista Rocco Filippini.