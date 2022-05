Gianni Cuperlo presenta 'Rinascimento europeo' alla Libreria Colacchi

Lunedì 16 maggio alle ore 18, presso la Libreria Colacchi all'Aquila, Gianni Cuperlo presenta il suo ultimo libro, Rinascimento europeo, edito da Il Saggiatore.

Modera l'incontro Fulvio Angelini.

Il libro

Che cos’è l’Europa? È un sogno nato durante la prigionia su un’isola, in un momento in cui nessuna speranza sembrava possibile. È un muro abbattuto da una folla festante che si scioglie in un abbraccio atteso da trent’anni. È una generazione di giovani attivisti che riempie le piazze animata dal desiderio di dare un futuro al pianeta. Ma l’Europa è anche il voto della Brexit. È l’affermazione di movimenti guidati da valori opposti all’idea di comunione pacifica nata dalle macerie del conflitto. È la costruzione di barriere là dove non ce n’erano da decenni. È il corpo di un bambino morto in mare mentre cercava di raggiungere le nostre sponde