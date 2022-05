Bentornata Gardensia: fermiamo la sclerosi multipla con un fiore, sabato 21 e domenica 22 maggio

Circa 200 mila piante di Gardenia verranno distribuite da 14 mila volontari per la lotta alla sclerosi multipla.

Con questo gesto, AISM inviterà tutti a sostenere la ricerca l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla.

Potete trovare la Gardenia presso le nostre postazioni provinciali:

L'Aquila Piazza Duomo

Barisciano Piazza del Mercato

Navelli Piazza San Pelino

Calascio bivio per la Rocca di Calascio

Castel del Monte Piazza Fonte Vetica Macelleria Mucciante

San Gregorio Agriforno la Spiga

L'Aquila C.C. Aquilone

Rocca di Mezzo di fronte al Comune

Capestrano

Piazza San Demetrio

Piazza Roio

Piazza Succiano di Acciano

Piazza Supermercato Oasi SS 17 Loc. Bazzano

Supermercato Tigre Via Antica Arischia di fronte Verde Aqua

L'Aquila Stadio Gran Sasso D'Italia Italo Acconcia

Centro Malattie demielinizzanti

Ospedale dell'Aquila San Salvatore L'Aquila

In Moda Manet CC Panorama SS17

L'Aquila Leonardo e Thales Alenia Space

Essere in linea di Monica Anzuini Via Nicolò Persichetti 11 L'Aquila

Piscina Comunale L'Aquila

Il Vermuttino Piazza Regina Margherita

Paganica (AQ) Hair Mode di Polidoro Elena Strada Regionale 17bis/A

San Demetrio (AQ) Ciccone Gino e figli Via della Stazione

Lucoli - Casa Vecchia di fronte al Macello Carsoli

Piazza Tagliacozzo

Piazza Duca Degli Abruzzi Campotosto davanti alla Bottega della Tessitura di Assunta Perilli

Sassa Bar Tre Pini Ponte San Giovanni

Edicola di Sassa

Piazza Scoppito

Raiano, Piazza Postiglione

Pratola Peligna, Piazza Madonna della Libera

Pacentro, Piazza del Popolo

Sulmona, Piazza XX settembre

Sulmona CC il Borgo

Sulmona, Chiesa Cristo Re

Sulmona, Chiesa San Giovanni da Capestrano

Introdacqua, Piazza Cavour

Elettrodomestici e Mobili Tarquini S.s.17 67100 Bazzano

Aq Ricci Baby

Store CC Agorà

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.