Giornata nazionale delle dimore storiche: in Abruzzo 27 i luoghi aperti al pubblico. L’Aquila svela i cortili dei suoi palazzi storici

Domenica 22 maggio 2022 si svolgerà anche in Abruzzo come in tutta Italia la XII Giornata nazionale delle dimore storiche italiane.

All’Aquila la giornata, organizzata da ADSI (Associazione nazionale Dimore Storiche) Abruzzo e Fondazione Carispaq, prevede l’apertura dei cortili di nove palazzi privati di pregio e dell’Oratorio de Nardis, situati nel centro storico cittadino. Si potranno visitare, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 di domenica 22 maggio 2022, i cortili dei seguenti Palazzi: Dragonetti de Torres, Rustici, De Nardis, Pica Alfieri, Ciolina, Cappa Cappelli, Cipolloni Cannella, Ciavoli Cortelli e Burri Gatti.

In ogni palazzo sarà garantita l’accoglienza grazie alla presenza di accompagnatori turistici che condurranno i visitatori alla scoperta dei luoghi.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere, per la prima volta, visitabili alcuni spazi dei palazzi storici della città impreziositi dai restauri post sisma. “La Fondazione Carispaq come socia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane ha voluto contribuire all’organizzazione dell’annuale Giornata Nazionale ADSI – spiega il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri – con un’iniziativa che apre le porte ai cortili di nove palazzi storici e di un Oratorio settecentesco dell’Aquila recentemente restaurati dopo il sisma del 2009. Si potrà scoprire così il ricco patrimonio culturale della nostra città anche nell’ottica di un rilancio turistico di tutto il territorio aquilano. Ci siamo impegnati nell’organizzazione di questa giornata nella convinzione che L’Aquila e il suo territorio abbiano le potenzialità necessarie per una valorizzazione dei beni culturali che possa essere volano di crescita e sviluppo socio economico”.

La Giornata Nazionale A.D.S.I. ha lo scopo di porre al centro dell’attenzione gli immobili vincolati che rappresentano la testimonianza storica e l’identità dei luoghi e costituiscono la grande ricchezza del nostro Paese, anche in una logica di sviluppo turistico del territorio. Si tratta di un evento importante che, nella nostra regione, apre ventisette dimore sparse in tutto l’Abruzzo, ma con una concentrazione nell’aquilano dove saranno aperte anche sei dimore nel territorio provinciale. Si tratta di Palazzo D’Alessandro a Caporciano, Palazzo Cataldi Madonna ad Ofena, Palazzo Sipari a Pescasseroli Palazzo Vito Massei e Castello Cantelmo a Pettorano sul Gizio e Palazzo Ciarrocca a Santo Stefano di Sessanio.

Per questa edizione, l’Abruzzo ha raddoppiato il numero delle dimore aperte grazie alla sinergia che si è creata con gli enti pubblici e le fondazioni. La Regione Abruzzo, infatti, ha dato il patrocinio unitamente alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, ENIT; è stata attivata una proficua collaborazione con Fondazione Carispaq e con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmep. Da quest’anno, inoltre, è Media Partner dell’evento il TGR RAI. “La Giornata nazionale ADSI è una grandissima occasione per visitare un patrimonio culturale spesso invidiato all’estero: siamo certi pertanto che il pubblico abruzzese risponderà con interesse alle aperture organizzate in regione, possibili anche grazie all’imprescindibile apporto della Fondazione Carispaq, con la quale continua la proficua collaborazione e vicinanza”, sottolinea Giovanni Ciarrocca, presidente di ADSI Abruzzo. “L’iniziativa, inoltre, ci permette di far conoscere la filiera produttiva che si nasconde dietro questi beni, le possibili professioni, nonché quei proprietari che in molti casi accoglieranno direttamente gli ospiti per spiegare la passione che sta dietro il loro impegno”.

Ecco l'lenco dei 27 luoghi aperti in Abruzzo

Provincia de L’AQUILA

Palazzo D’Alessandro, Caporciano

Palazzo Burri Gatti, L’Aquila

Palazzo Cappa Cappelli, L’Aquila

Palazzo Ciavoli Cortelli, L’Aquila

Palazzo Ciolina, L’Aquila

Palazzo Cipolloni Cannella, L’Aquila

Palazzo Dragonetti, L’Aquila

Palazzo e Oratorio De Nardis, L’Aquila

Palazzo Pica Alfieri, L’Aquila

Palazzo Rustici, L’Aquila

Palazzo Cataldi Madonna, Ofena

Palazzo Sipari, Pescasseroli

Castello Cantelmo, Pettorano sul Gizio

Palazzo Vitto Massei, Pettorano sul Gizio

Palazzo Ciarrocca, Santo Stefano di Sessanio

Provincia di CHIETI

Conventino Michetti, Francavilla al Mare

Villa Marcantonio, Mozzagrogna

Palazzo dè Mayo, Chieti

Provincia di PESCARA

Tenuta Agraria Imperato, Città Sant’Angelo

Villa Pardi, Manoppello

Villa Basile, Pescara

Villa Marchegiani, Pescara

Palazzo de Fabritiis, Rosciano

Provincia di TERAMO