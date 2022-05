L'Aquila: il 6 giugno asta di beneficienza con le opere di Lucio Paolucci

Dopo il giusto rinvio dell'iniziativa fissata per il 19 maggio a seguito della tragedia dell'asilo di Pile, si terrà lunedì 6 giugno a partire dalle ore 17 presso il ridotto del Teatro comunale l'asta di beneficenza nel corso della quale saranno messi in vendita i quadri del caro Lucio Paolucci.

A darne notizia è il presidente di L'Aquila per vita Giorgio Paravano.

"La madre Bianca e il fratello Tony hanno voluto che le pitture di Lucio continuassero a vivere tra gli aquilani e fossero utili alla nostra sanità. In effetti, tutto il ricavato della vendita dei dipinti sarà destinato all'acquisto di materiale sanitario per il nostro ospedale. Nel corso della manifestazione, organizzata dall'Aquila per la vita, dall'Accademia medica provinciale "S.Tommasi" e dal Rotary Club L'Aquila, sará possibile aggiudicarsi uno o più dei 28 quadri proposti", spiega Paravano.

Banditore d'eccezione l'inossidabile Mauro Pansini "che avrà il compito non solo di illustrare le opere di volta in volta proposte ma anche di coordinare le offerte, anche quelle che arriveranno per telefono. Nel corso della serata, Isabella Benedetti, leggerà brevi estratti dal libro per bambini "Le favole di ICE", libro illustrato proprio con le opere di Lucio".