L'Aquila: il 26 maggio alle 18:30 presidio cittadino per la pace

ll 26 Maggio alle ore 18.30, presso i Quattro Cantoni a L’Aquila, il comitato "L’Aquila per la Pace", come ogni giovedì dall'inizio del conflitto in Ucraina, invita la cittadinanza, le associazioni e le organizzazioni al presidio per la Pace.

Un’occasione per ribadire la necessità di fermare la guerra e avviare un vero processo di Pace.

"Riteniamo che l’unica possibile risoluzione del conflitto sia quella di deporre le armi, cessare il fuoco e lavorare a credibili negoziati di pace", le parole degli organizzatori. "A tal proposito, continueremo a ribadire che l’invio delle armi e la corsa agli armamenti a cui stiamo assistendo siano una scelta politica sbagliata, che allontana le reali possibilità di dialogo e che contribuisce solo all’aumento nell’escalation delle violenze in tutto il mondo".

Nelle ultime settimane, stando anche ai sondaggi sull’opinione pubblica, sta crescendo nel Paese ed è diventato maggioritario un sentimento di contrarietà rispetto all’utilizzo della forza e delle armi nella risoluzione dei conflitti. "E’ arrivato il momento di manifestarlo in piazza e con convinzione affinché le forze politiche in Parlamento si interroghino sulle scelte fatte e portate avanti fino ad ora, sia in casa sia in Europa".

Al presidio interverranno le Donne in Nero, da sempre mobilitate contro i conflitti di tutto il mondo; ci sarà uno "speakers’ corner" che animerà la piazza con letture e interventi contro la guerra, ci saranno tavoli con fogli e colori a disposizione delle bambine e dei bambini che coloreranno la pace e saremo chiamati tutte e tutti a partecipare ad un flash mob.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare portando una bandiera della pace.

Hanno già aderito: Arci L'Aquila, ANPI, ANPPIA, CGIL, Donne TerreMutate, Associazione Donatella Tellini - Biblioteca delle Donne e Centro Antiviolenza, Donne in Nero L'Aquila, Le Veglie contro le morti in mare, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Circolo Querencia, Ricostruire Insieme, Bibliobus, UdS, UDU, United L'Aquila, FuoriGenere L'Aquila, Arcigay L'Aquila, Aquilasmus - ESN L'Aquila, Arci servizio civile L'Aquila - Asc AQ, Comunità 24 luglio, 3e32/CaseMatte, Commissione Oltre il Musp, Comitato Scuole Sicure, Terra Madre L' Aquila, Sinistra Italiana, Articolo Uno, L'Aquila Coraggiosa.