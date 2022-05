'Paesi Narranti' il 29 maggio alle Pagliare di Tione degli Abruzzi

Domenica 29 maggio, Paesi Narranti a Tione degli Abruzzi: è il quarto appuntamento del progetto "A Passi di Vita", ideato dalla cooperativa Il Bosso con la preziosa collaborazione di Paesaggi Sonori e dello scrittore Alessandro Chiappanuvoli, patrocinato dal Comune di Tione degli Abruzzi e finanziato dalla Fondazione Carispaq.

“Paesi Narranti è il racconto

Dei panni stesi al sole

E della pietra che scotta

È il racconto Dei pascoli in quota

E dei tramonti lunghi.”

Trekking urbano, reading "tra letture e racconti", concerto e degustazione di prodotti tipici saranno momenti importanti che avremo il piacere di vivere insieme durante l'intera giornata.

Programma

Pagliare di Tione

Ore 14:30 Accoglienza e presentazione dell'evento a cura del Gruppo Il Bosso

Ore 15:00 Trekking "Tra Lettura e Racconti di Paese"

Reading a cura di Alessandro Chiappanuvoli

Letture di Roberto Mascioletti e Matteo di Genova

Ore 17:30 Concerto di Maria Basel

Slow natural concert

Ore 19:00 Degustazione di prodotti tipici a cura dell’associazione Massimo Lelj

Reading Massimo Lelj e Giovanni Titta Rosa, nati a fine ‘800 in due paesi della Media Valle dell’Aterno, l’uno a Tione degli Abruzzi l’altro a Santa Maria del Ponte, hanno vissuto la loro esistenza a Milano e sono stati entrambi scrittori, critici letterari, giornalisti, tra gli altri, del Corriere della Sera e La Stampa. Ma ancor più sono stati testimoni, testimoni del passaggio dalla comunità rurale alla società moderna e del legame inscindibile con la propria terra, con le proprie origini, come attestano le loro opere più toccanti: Romanzetto del Tione, Stagioni al Sirente e L’avellano – Storie e leggende della terra d’Abruzzo.

Alle loro preziose parole affidiamo la prossima tappa di Paesi Narranti, ospitato a Tione degli Abruzzi (o alle Pagliare di Tione).

Concerto Maria Basel è una cantautrice e producer ucraina di base in Germania. Nata in una famiglia di musicisti classici, è cresciuta con la musica come punto di riferimento nella sua vita. Oggi lavora come musicista, compositrice, produttrice e DJ. Con ipnotizzanti synth, piano e progressioni vocali crea accattivanti strati sonori che attingono a una varietà infinita di generi, dalla musica classica a quella popolare, dal jazz fino all’elettronica e RnB. L’EP di debutto di Maria Basel “Layers” è uscito su Listenrecords nella primavera del 2021, da cui sono già usciti i singoli “Lioness”, “Same But Different” e “Wake Up Tired”. Ha collaborato con altri artisti come Samy Deluxe, Jonas David, Christof Söhngen o Golow.

Degustazione La degustazione sarà un momento dedicato alla scoperta di alcuni tra i sapori ed i saperi tipici del territorio.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Il Bosso Tel. 0859808009 Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.