"Una mattina mi son svegliato": una installazione artistica allo spazio F'Art

Oggi 1° giugno, alle ore 18.00 presso lo spazio F'Art Associazione culturale per le arti visive in via Francesco Di Paola 13, sarà presentata “Una mattina mi son svegliato”, installazione dedicata al conflitto russo-ucraino ispirata ad una lettura dell’opera Guernica di Pablo Picasso.

L’installazione visiva è stata realizzata dalle alunne della classe VA del Liceo Artistico “Fulvio Muzi” IIS Bafile L’Aquila nell’ambito del percorso disciplinare curato da Donatella Giagnacovo, artista e docente.

Dallo studio del cubismo e delle opere di Pablo Picasso ha avuto inizio il percorso di riflessione ed elaborazione sulla lettura di un evento contemporaneo, la guerra tra Russia e Ucraina, e la sua restituzione sui social network attraverso le immagini. La narrazione visiva, attraverso scatti da cellulare, senza filtri, ha evocato in ognuna delle ragazze emozioni e suggestioni differenti che sono state rielaborate in una composizione passando dallo scatto fotografico alla superficie pittorica.

Attraverso il linguaggio cubista sono stati scelti elementi simbolo come le valigie, che parlano di abbandono e fuga, di notti sotto i bombardamenti nei rifugi, nelle metropolitane e nei sotterranei, dove dormire è difficile e il sonno è un incubo. Così, le tele diventano federe di cuscini su cui restituire le composizioni evocative sul conflitto.

Lo spazio oggi sarà aperto dalle 18.00 alle 23.00. Aperture successive fino a mercoledì 8 giugno, escluso i festivi, dalle 17.00 alle 20.00