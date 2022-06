Solidarietà: un successo l'asta di beneficienza con i quadri di Lucio Paolucci

Ha avuto successo l'asta di beneficenza con i quadri di Lucio Paolucci.

Vendute tutte le opere.

L'intero ricavato (circa tremila euro) sarà utilizzato per acquistare materiale medico per il nostro ospedale.

In apertura di gara, i dirigenti dell'Aquila per la vita, del Rotary Club L'Aquila e dell'Accademia provinciale medica"Salvatore Tommasi", rispettivamente il dottor Giorgio Paravano, il Professore Franco Marinangeli e l'architetto Antonio Di Stefano hanno sottolineato quanto per la sanità aquilana siano decisivi l'impegno del volontariato e degli enti del terzo settore.

Alla manifestazione erano presenti la mamma di Lucio, Bianca, e il fratello Tony che hanno donato le opere e ai quali è stata consegnata la mattonella simbolo dell'Aquila per la Vita.

Mattatore della serata un banditore d'eccezione, il già vice questore Mauro Pansini che, coadiuvato da Annamaria Michetti, ha letteralmente infiammato la platea illustrando con grande perizia ogni singola opera delle 28 messe a gara.

In collegamento telefonico non hanno voluto fare mancare il loro sostegno all'asta benefica anche i candidati sindaci Biondi, Di Benedetto e Pezzopane che si sono aggiudicati un dipinto a testa. Un ringraziamento anche ai volontari di protezione civile della Pro loco di Coppito che, gratuitamente, hanno fatto servizio di prevenzione.