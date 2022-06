L'Abruzzo interno pronto ad ospitare la terza edizione delle Alpiniadi estive

L'Associazione Nazionale Alpini ha scelto l’Abruzzo per le Alpiniadi estive 2022 con numerose gare che prenderanno il via il 16 Giugno prossimo sull’Appenino del Gran Sasso d’Italia e sui monti del Sirente, nelle provincie di Teramo e L’Aquila.

L’Auditorium della Regione Abruzzo presso Palazzo Silone, a L’Aquila, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione del programma definitivo.

Dal 16 al 19 giugno le gare saranno articolate in diverse discipline estive cui parteciperanno atleti Alpini di tutt’Italia.

Numerose le manifestazioni in programma durante i giorni di gara sui monti Abruzzesi, oltre gli eventi e le manifestazioni che coinvolgeranno L’Aquila, Fossa (AQ), Rocca di Mezzo (AQ) e Isola del Gran Sasso (TE).

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’Assessore Regionale allo Sport Guido Quintino Liris, il Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso e il Consigliere Nazionale dell’A.N.A. Antonio Di Carlo, responsabile della Commissione sportiva nazionale. Fra i presenti il Col. Marco Iovinelli, Comandante del CME Abruzzo e il Col. Gianmarco Laurencig, Comandante del 9° Reggimento Alpini di stanza all’Aquila.

Quest’ultimo ha evidenziato nel suo indirizzo di saluto come le Alpiniadi si congiungano perfettamente quest’anno con la Staffetta Alpina per i 150 dalla fondazione del Corpo degli Alpini, che transiterà dall’Aquila nei giorni dell’evento prodotto dall’A.N.A. in Abruzzo.

“A sette anni dall’Adunata Nazionale degli Alpini dell’Aquila del 2015, gli Alpini, che intervennero numerosi nell’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma 2009, ritornano fra queste montagne per sostenere la ricostruzione dei luoghi e il cammino delle comunità locali” ha dichiarato commosso il Presidente della Sezione Abruzzi, Pietro D’Alfonso.

“Il 19 Giugno in occasione della Corsa a Staffetta prevista nel territorio di Isola del Gran Saso, ai piedi del massiccio Appenninico, sarà celebrata nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata la Messa in ricordo dei Caduti di Seleny Jarr, che ricorderà anche Valentino di Franco, ultimo reduce abruzzese di quella battaglia campale, recentemente andato avanti all’età di 99 anni” ha aggiunto il Consigliere Antonio Di Carlo “Oltre dunque gli eventi sportivi, che coinvolgeranno oltre 500 atleti, queste Alpiniadi lasceranno ancora una volta nei luoghi colpiti dai Sismi 2009 e 2016 il segno degli Alpini, o meglio i segno dei passi di un cammino mai interrotto che è un abbraccio per l’Abruzzo e gli Abruzzesi, ma che non dimentica quanto accaduto ad Amatrice e nel Centro Italia".

Sono attese circa 2000 persone provenienti da tutta Italia per partecipare e seguire le gare. “L’auspicio - ha concluso il Presidente della Sezione Abruzzi, Pietro D’Alfonso - è che il frutto di questa semina possa germogliare nella 99 Adunata Nazionale dell’A.N.A. e che possa tornare a rendere gioiose le terre d’Abruzzo”.