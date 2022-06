Trenitalia accoglie sulla linea L'Aquila-Sulmona le proposte per un turismo consapevole elaborate dagli allievi dell'Istituto "A. D'Aosta"

A partire da domenica 12 giugno, e per l'intera stagione turistica, sono in vigore nuovi orari e nuove fermate sulla linea ferroviaria L'Aquila-Sulmona nella rigogliosa Valle dell'Aterno costellata da suggestivi borghi medievali.

Trenitalia, Direzione Regionale Abruzzo, ha dato così concretezza alla prospettiva di un turismo consapevole e rispettoso dell'ambiente da qualche anno proposto, in vari percorsi formativi (PCTO), dagli insegnanti e dagli allievi dell'Istituto "Amedeo D'Aosta" dell'Aquila a indirizzo turistico, in collaborazione con l'Archivio di Stato e con Italia Nostra L'Aquila.

Nei week-end i nuovi orari e le nuove fermate nelle stazioni di Fagnano, Beffi-S.Maria del Ponte e Fontecchio agevoleranno quel turismo lento ed esperienziale in costante crescita soprattutto tra i turisti stranieri.

Grazie all'impegno delle prof.sse Francesca Saveria Donati e Filomena Persi dell'Istituto "Amedeo D'Aosta", guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Chiara Marola, l'attività di valorizzazione in chiave turistica della tratta ferroviaria L'Aquila-Sulmona nell'ambito dei PCTO ha avuto vari momenti; è iniziata infatti nell'a.s. 2017-2018 con il progetto "Il treno delle meraviglie" realizzato in collaborazione con l'Archivio di Stato dell'Aquila e con il Dopolavoro Ferroviario Sulmona-L'Aquila, grazie anche al supporto della Direzione Regionale di Trenitalia, che ha previsto un evento aperto alla cittadinanza con visita al borgo di Raiano e all'eremo di San Venanzio. L'anno successivo 2018-2019 l'impegno è proseguito con il progetto "Il treno dell'acqua" in collaborazione sia con Italia Nostra e sia con il Dopolavoro Ferroviario Sulmona-L'Aquila, che ha sostenuto la spesa della fermata straordinaria a Fontecchio. Infine il progetto "Trekking tra cultura e natura nella Media Valle dell'Aterno", con la proposta di giungere in treno per poi intraprendere un articolato percorso ciclopedonale, è stato nell'a.s. 2020-2021 interamente realizzato in collaborazione con Italia Nostra L'Aquila.