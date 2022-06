La Barattelli nell'Oratorio Sant'Antonio dei Cavalieri de Nardis

Prosegue “La bellezza ritrovata”, la rassegna per la riapertura dell’Oratorio Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis, situato in Via San Marciano nei pressi di Piazza Duomo, uno dei luoghi più significativi per l’arte barocca nel capoluogo abruzzese, riaperto recentemente dopo i lavori di restauro a seguito del sisma 2009.

La serie di eventi ne comprende alcuni già inseriti nella XXVI Rassegna Organistica sugli strumenti storici della città e del comprensorio, promossa dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

L’appuntamento è per domenica 19 giugno con inizio alle ore 21,15 con il concerto del Maestro Wolfgang Zerer, uno dei massimi organisti del mondo.

Sul prezioso strumento costruito nel 1650 da Luca Neri da Leonessa, un maestro di arte organaria che ha lasciato numerosi capolavori in tutto il territorio, ma pochi pervenuti fino ad oggi in ottime condizioni, Zerer farà ascoltare musiche di autori seicenteschi italiani e d’oltralpe come Frescobaldi, Froberger, Andrea Gabrieli, Kerll, Hassler ed altri.

In questi giorni, sullo stesso strumento, Zerer sta tenendo una masterclass di organo in collaborazione con il Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila.

Zerer è nato a Passau in Germania nel 1961, allievo di Ton Koopman ad Amsterdam e di Ludger Lohmann a Stoccarda, vincitore di prestigiosi concorsi internazionali è considerato oggi uno dei maggiori organisti del mondo.

L’evento sarà l’occasione per tornare a visitare il bellissimo Oratorio e per riascoltare la voce del prezioso strumento.

La rassegna “La bellezza ritrovata” è una collaborazione Società Aquilana dei Concerti, Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila e Gli Archi del Cherubino con il contributo del Comune dell’Aquila e della Fondazione Carispaq.

L’ingresso è libero, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.