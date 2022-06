San Pietro della Ienca: IX edizione del "Giardino Letterario"

Nell’ambito delle attività di promozione sociale, culturale e turistico-religiose che l’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” presieduta da Pasquale Corriere organizza annualmente, è stato presentato il programma dell’anno 2022 e l’avvio della Rassegna Culturale “Il Giardino Letterario” con il primo appuntamento previsto per domenica 19 giugno alle ore 17,30 nel tradizionale spazio verde dedicato ed attrezzato in San Pietro della Ienca.

La nona edizione della presente Rassegna prevede nel corso del periodo estivo n° 9 appuntamenti settimanali che si svolgono solitamente la domenica pomeriggio.

I personaggi invitati per questa estate sono giornalisti, scrittori, conduttori televisivi, critici letterari, docenti, studiosi e musicisti.

In occasione del primo appuntamento di domenica 19 giugno sarà ospite la giornalista Rai Alessandra Ferraro che opera in Piemonte e Valle d’Aosta come Capo Redattrice del TG3 Valle d’Aosta per presentare il suo ultimo libro “Quel filo che ci unisce. L’importanza di un padre”.Inoltre, l’incontro sarà animato da intervalli musicali eseguiti dal Maestro fisarmonicista Marco Lo Russo.

Nella stessa prima giornata sarà conferito il Riconoscimento “Il Giardino Letterario” assegnato alla memoria del giornalista e docente di giornalismo Gianni Ferraro, padre di Alessandra Ferraro, per aver divulgato e promosso il territorio del Gran Sasso e di San Pietro della Ienca in ogni occasione pubblica ed attraverso la direzione di un giornale online.

Una nuova grande stagione di attività di promozione culturale e sociale ma, anche, di promozione del territorio aquilano e del Gran Sasso