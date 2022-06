Abaq Expo: L'Accademia si apre alla città

Oggi pomeriggio alle 17:00 all’interno del palazzo dell’Emiciclo è stata inaugurata la mostra “Abaq Expo”, l’annuale esposizione delle opere dell’Accademia di belle arti dell’Aquila.

La mostra ha lo scopo di esporre le opere delle studentesse e degli studenti delle undici scuole dell’Accademia al fine di mostrare alla città e al territorio i risultati dell’impegno e del talento di artisti giovani ed emergenti.

Tra le opere, che spaziano dalla pittura, alla scultura, alla grafica, al costume, anche opere di restauro tra cui anche un dipinto di Francesco Paolo Michetti.

La mostra con la sua pluralità di opere vuole rappresentare la complessiva offerta formativa dell’Accademia nella quale sono racchiusi indirizzi di decorazione, fumetto scenografia e molto altri, ai quali dal prossimo anno accademico si aggiungeranno due nuovi corsi triennali: quello di “moda e costume” e quello di “didattica e comunicazione dell’arte”.

Ad annunciarlo la direttrice dell’Abaq Maria D’Alesio, la quale inoltre ha voluto specificare che “Questa mostra è un’opportunità importante per i nostri studenti perché è una modalità adulta di esposizione e una grande occasione didattico-formativa. Non è stato facile selezionare le opere data la notevole qualità del lavoro dei nostri studenti ma ci auguriamo che non mancherà occasione per esporre le opere che non trovate in questa sede” .

Infatti la direttrice ha avanzato la proposta di individuare assieme all’amministrazione pubblica una sede espositiva nel centro storico in modo tale da poter favorire le occasioni di commistione fra il lavoro interno all’accademia e la cittadinanza.

“è importante per noi esporre in questo luogo, per dare all’Accademia una rilevanza non solo di respiro cittadino, bensì regionale” queste le parole del presidente dell’Accademia Rinaldo Tordera “Siamo grati al Consiglio regionale per averci ospitato in questa splendida struttura.Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per gli studenti ma anche per il territorio, infatti il nostro obiettivo è quello di far comprendere e di trasmettere il grande lavoro che viene portato avanti all’interno dell’accademia.”

Sarà possibile visitare la mostra all’interno della sede del Consiglio Regionale nel Palazzo dell’emiciclo dal 21 al 29 giugno dalle 10:00 alle 21:00 con ingresso libero.