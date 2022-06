Poesie per il paese a Pescocostanzo

Domenica 26 giugno a Pescocostanzo (AQ) si terrà Poesie per il paese: presentazione e lettura itinerante de La terza geografia (Neo edizioni, 2021) di Carmine Valentino Mosesso.



Giovane poeta e allevatore molisano, Mosesso ha esordito con una raccolta di poesie che racconta il paese come genere di vita, il paesaggio rurale come dimensione ancora abitata e lavorata.



Poesie per il paese è una lettura di poesie per i vicoli e le botteghe di Pescocostanzo, alla ricerca di racconti e suoni che parlano di lavori paesani, mestieri legati alla terra e alle materie prime.



Si andrà alla ricerca di racconti degli artigiani pescolani con la guida del professor Francesco Sabatini e il mandolino del maestro pescolano Francesco Mammola, che di recente si è esibito per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



L’evento è organizzato da Francesca Sabatini e dal Comune di Pescocostanzo.



L’appuntamento è domenica 26 giugno alle ore 11 in piazza Municipio, davanti alla fontana.