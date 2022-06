Maturità 2022: le voci delle studentesse e degli studenti tornati ad affrontare le prove scritte dopo due anni

Fra lacrime e preghiere questa mattina è finita l'attesa.

Per la maturità 2022 tornano le prove scritte, fra distanziamento e mascherine consigliate, ma non obligatorie.

Abbiamo ascoltato le voci di due maturande e di un maturando all'uscita dalle sei ore previste per lo scritto di Italiano. La prova consiste nell'elaborazione di un tema nel quale sviluppare una delle tracce proposte. Per quest'anno fra le tracce spiccano Verga,Pascoli, Liliana Segre e il premio Nobel Parisi.

Sui volti delle ragazze tanta emozione ma anche l'ansia pre la prova successiva, ovvero la prova di indirizzo: per il liceo classico latino, per lo scientifico matematica e per l'alberghiero alimentazione. Questi tre sono gli indirizzi degli studenti che abbiamo incontrato.

La prima studentessa che abbiamo incontrato è Giulia Cardarelli, liceo classico. "Ho scelto la traccia che riguardava Liliana Segre, è stata una scelta immediata. è stato importante affrontare questa prova, l'ultimo tema della mia carriera scolastica. è sato anche importante aver finisto l'anno scolastico e aver svolto la maturità all'interno della nostra sede e non all'interno dei Musp." Così Giulia ha commentato questa prima prova sottolineando anche l'importanza per il Cotugno di aver potuto svolgere finalmente la maturità all'interno di una sede in muratura. In questa scuola si riparte in tutti i sensi.

Il secondo studente che abbiamo sentito è Riccardo Di Stefano del liceo scientifico. "Ho scelto la traccia che riguardava l'utilizzo dei social e sono abbastanza soddisfatto del mio tema" queste le parole di Riccardo "il tema è un momento importante per le studentesse e per gli studenti perchè rappresenta un momento di liberas espressione. Tornare ad affrontare le prove scritte chiude una pagina con l'epoca del covid". Riccardo ha sottolineato l'importanza dello scritto di italiano per la formazione e l'espressione del pensiero delle studentesse e degli studenti.

In fine abbiamo incontrato anche Antonella Ciccarella dell'Istituto alberghiero " tanta ansia e una notte senza dormire ma ora tanta soddisfazione. Ho scelto la traccia che riguardava la tecnologia e i suoi sviluppi positivi e negativi. Ora si corre a studiare per la seconda prova".

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutte e a tutti le maturande e i maturandi per questi esami che finalmente tornano a far stare strudentesse e studenti così vicini e così lontani dalle proprie stanze.