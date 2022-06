Welcome AQ lancia il ciclo di rassegne “Le mille e una notte aquilane”

Questa mattina all’interno della libreria Colacchi, Welcome AQ ha presentato l’iniziativa “Le mille e una notte aquilane.”

“Lo scopo è raccontare la nostra città attraverso modalità innovative andando a scoprire gli eventi e i personaggi che hanno reso importante la nostra storia” queste le parole di Andrea Spacca, uno degli organizzatori del progetto.

Nell’iniziativa saranno coinvolti storici come Walter Cavalieri, Walter Capezzali e Francesco Marella, ma anche giornalisti come Alberto Orsini e Angelo De Nicola.

Le tematiche spaziano dalla storia di Celestino V fino ai moti del 1971 passando per la “Grande Aquila” di Adelchi Serena.

Ogni tematica verrà trattata in una serata di rassegna all’interno della sede del circolo tennis, per poi essere sviscerata nei giorni successivi andando a visitare i luoghi che l’hanno vista protagonista.

Fra gli incontri spicca quello riguardante Il caso Moro e le coincidenze dell’aquila, nel verrà sperimentata un nuovo format: quello della visita guidata teatralizzata.

Ogni rassegna ha un costo complessivo in cui sono comprese sia la serata sia le visite guidate nei giorni successivi.

L’ambizione degli organizzatori è far sì che questo non sia un ciclo di rassegne fine a sé stesso, bensì un’iniziativa di ampio respiro che continui nella stagione autunnale e invernale guardando anche alla funzione didattica che potrebbe svolgere coinvolgendo i più giovani ed in particolare le scuole.

Di seguito l’elenco degli incontri:

Giovedì 7 Luglio 2022 ore 21 - Club Circolo Tennis "ADELCHI SERENA E LA GRANDE AQUILA": Prof. Walter Cavalieri e Francesco Marella. Ingresso con consumazione e passeggiata culturale sui luoghi della Grande Aquila Venerdì 8 Luglio 2022 ore 18. Costo complessivo € 23

Venerdì 15 Luglio 2022 ore 21 - Club Circolo Tennis "I PAPI E CELESTINO V": Angelo De Nicola. Ingresso con consumazione e passeggiata culturale alla scoperta della Basilica di Collemaggio Sabato 16 Luglio 2022 ore 10. Costo complessivo €23

enerdì 22 Luglio 2022 ore 21 - Club Circolo Tennis "I MOTI AQUILANI 1971": Prof. Walter Capezzali. Ingresso con consumazione e passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi dei moti aquilani. Sabato 23 Luglio 2022 ore 18. Costo complessivo € 23

Giovedì 28 Luglio 2022 ore 19 - Tour teatralizzato tra le vie della città "IL CASO ALDO MORO, COINCIDENZE AQUILANE": Testi e regia di Luca Basile, attori: Luca Basile, Giovanni Bonacci, Massimo Genco. Costo complessivo €18

Venerdì 5 Agosto 2022 ore 21 - Club Circolo Tennis "LA MASCHERA DI CELESTINO": Angelo De Nicola e Alberto Orsini. Ingresso con consumazione e passeggiata culturale alla scoperta della Via Mariana a Roio. Sabato 6 Agosto 2022 ore 10. Costo complessivo € 23

Venerdì 12 Agosto 2022 ore 21 - Club Circolo Tennis "OPERAZIONE QUERCIA": Prof. Walter Cavalieri. Ingresso con consumazione. Costo complessivo € 23

Per info e prenotazioni: telefono 0862295927 – cell 3791208492 – via Cimino 11 L’Aquila