Giuseppe Molinari presenta il suo ultimo libro "il Vangelo secondo Silone"

Martedì 28 giugno 2022, alle ore 17:00, all’Auditorium Benedetto XVI, in Via Vetoio (Palazzo INAIL) L’Aquila, avrà luogo la presentazione dell’ultima opera scritta da Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito di L’Aquila, dal titolo ‘Il Vangelo secondo Silone’, in uscita tra pochi giorni nelle librerie ed edito da Tau Editrice.

L’evento, sarà una preziosa occasione per partecipare alla festa della Chiesa aquilana, nella vigilia della celebrazione del 60° anniversario di ordinazione sacerdotale di Sua Ecce.za mons. Giuseppe Molinari, che il 29 giugno 1962 è stato ordinato presbitero nella sua parrocchia di origine, a Scoppito, da Sua Ecc.za mons.

Costantino Stella, all’epoca arcivescovo di L’Aquila, e che, con il clero aquilano, concelebrerà una Santa Messa di ringraziamento nella Chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo, alle ore 18:00 del 29 giugno 2022 Solennità dei SS. Pietro e Paolo Apostoli.

Questo lavoro di mons. Molinari, è frutto della sua passione per Ignazio Silone, che più di tanti altri, ha lottato per la giustizia, la verità e la libertà.

L’attenzione di questo scrittore abruzzese è rivolta soprattutto ai più poveri e agli ultimi della terra, di tutti i tempi e di tutti i continenti. Un messaggio attualissimo che Papa Francesco ripete a tutti con vigore e con la forza della fede e della speranza cristiana.

Alla presenza del Cardinale Arcivescovo Sua Em.za Giuseppe Petrocchi e del Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, che porteranno il loro saluto, la Prof.ssa Santa Casciani, docente alla John Carrol University Cleveland, Ohio e il Prof. Luigi Maria Epicoco docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides et Ratio di L’Aquila, presenteranno, con l’intervento dell’Autore e la moderazione del Prof. Don Daniele Pinton, Direttore dell’ISSR, “Il Vangelo Secondo Silone”.

L’evento della presentazione del volume scritto da mons. Molinari, potrà essere seguito in diretta su Laqtv, canale 12.