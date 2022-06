Cucina di r-esistenza e tutela ambientale insieme a Officine Sperimentali

Con il solstizio d’estate, che celebra la luce e l’avvento dell’estate, Daniela Di Bartolo e Officine Sperimentali propongono a Gagliano Aterno (AQ), un evento dedicato alla cucina di r-esistenza.

Nella ricca giornata de "La cucina selvatica di RESISTENZA" Daniela condurrà in un cammino fisico ed esperienziale multi sensoriale che inizia dal riconoscimento visivo delle piante spontanee circostanti e termina con la preparazione e la degustazione delle stesse.

In un momento in cui il nostro pianeta è in evidente stato di affanno a causa dell’eccessivo sfruttamento delle risorse e a causa dell’emergenza idrica, l’evento proposto da Officine Sperimentali diventa un momento necessario di conoscenza e confronto, un momento nel quale diventa un’urgenza imparare a guardare ai propri piedi con consapevolezza ed umiltà per proteggere quanto abbiamo.

L’ultima tappa di questo immenso cammino è prevista ad ottobre.

