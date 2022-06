Circolo Arci Querencia, gli appuntamenti per un'estate di pace diritti e cultura

Il Circolo Arci Querencia riparte a luglio con un mese ricco di iniziative culturali che spaziano dalla musica, al cinema, agli incontri di approfondimento sulle tematiche da sempre al centro della propria vita associativa: antifascismo, accoglienza e integrazione, cultura della pace.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con associazioni e realtà del territorio che operano in ambito sociale e culturale.



Si comincia con un incontro imperdibile, “MUSICA per LA PACE” offerto per l’occasione da un magico duo composto da JOHNNY TROMBETTA al pianoforte e FRANCESCO RAPINESI al contrabbasso e che proporrà un repertorio variegato: dagli standard Jazz, ai classici del rock, passando per le canzoni d´autore italiane rilette in chiave acustica e personale. L´appuntamento è per venerdì 1° luglio 2022 presso il Circolo Arci Querencia in Piazza d´Arti.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 e sarà preceduto da un aperitivo cenato dalle ore 19.30.



Il giorno dopo, Sabato 2 luglio, si terrà la MARCIA PER LA PACE L´Aquila – Collebrincioni-lungo il sentiero dei nove martiri aquilani, promossa dal comitato L´Aquila per la Pace, al quale il circolo Querencia ha aderito.



Successivamente sarà la volta di “DIRITTI IN PIAZZA - Cinema in Piazza D´Arti”, in collaborazione con L’Aquila film Festival, con due appuntamenti: Giovedì 6 luglio ore 21.00 con la proiezione del film EASY LIVING- la vita facile (2019) e Venerdì 7 luglio ore 21.00 con la proiezione del film MEMORY BOX (2021).

Entrambe le serate saranno precedute da un aperitivo cenato a partire dalle 19.30.



Lunedì 11 luglio ore 18.30, invece, verrà accolto ADELMO CERVI, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. Adelmo, che in quella data aveva solo quattro mesi di vita, ha scritto un libro “I miei sette padri”, la storia di un padre partigiano raccontata da un figlio.

L’incontro è in collaborazione con CGIL, ANPPIA e ANPI.



A seguire pastasciutta antifascista offerta a tutti i partecipanti;



E ancora, lunedì 18 luglio ore 20.00 si terrà una Cena sociale aperta alle socie e ai soci mentre venerdì 22 luglio ore 19.30 ci sarà un aperitivo cenato e musica dal vivo.



Per lunedì 25 luglio ore 20.00 la tradizionale e annuale condivisione della PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA in contemporanea con tante altre piazze in Italia.



Chiudiamo il mese con un importante momento di approfondimento e di denuncia, Giovedì 28 luglio alle ore 19.00 con l’incontro con Riccardo Noury portavoce dal 2003 di Amnesty International Italia, organizzazione non governativa per i diritti umani, con il quale approfondiremo il tema del diritto all’informazione in tempo di guerra.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno presso la sede del Circolo Arci Querencia – Piazza d´Arti via Ficara, L’Aquila.



Maggiori informazioni e aggiornamenti sugli eventi saranno disponibili sulla pagina facebook.