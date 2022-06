10 anni di Montessori a L'Aquila

Una tre giorni di eventi per festeggiare i 10 anni del Centro Infanzia “Montessorriso” di Villa Sant’Angelo (L’Aquila), il primo asilo montessoriano del territorio aquilano.



Si partirà venerdì primo luglio alle ore 17 con una conferenza di grande attualità: “Montessorriso e il bambino cosmico: tra educazione e pace” presso il dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila, per proseguire poi alle ore 19 con l’apertura della mostra fotografica e degli ateliers tematici presso il Palazzetto dei Nobili , che si concluderanno domenica 3 luglio.



“Montessorriso” nasce nel 2011 dalla volontà di alcune educatrici aquilane di portare in città il metodo Montessori e come riscatto alla perdita del loro precedente asilo nido distrutto dal terremoto del 2009.



Dopo un primo periodo a San Demetrio Ne’ Vestini, si trasferisce nel 2014 nella sede attuale nel comune di Villa Sant’Angelo, trasformandosi in un Centro Infanzia 0-6 anni e con una capienza media annuale di 40 bambini.



“Un successo – spiegano le educatrici - se si pensa alla piccola realtà in cui si è radicata la scuola, possibile grazie al metodo educativo Montessori, che ha richiamato bambini da tutto l’hinterland aquilano , ma anche grazie alla fattiva collaborazione con il comune di Villa Sant’Angelo e con l’associazione Ambiente e/è vita Onlus”.



“Con questa tre giorni dedicato al decennale – proseguono - la scuola ‘Montessorriso’ vuole rafforzare il percorso di conoscenza e informazione del metodo Montessori che quest’anno ha visto già la partecipazione di alcune scolaresche presso la sede della scuola”.