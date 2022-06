Re-Generation presenta Sottobosco, la fiera dell'artigianato artistico e sostenibile

Sottobosco, fiera dell'artigianato artistico e sostenibile è un evento organizzato dall'associazione no profit Re-Generation che avrà luogo nello splendido borgo di Santo Stefano di Sessanio il 9 e 10 luglio.



Con il Patrocinio del Comune, la fiera intitolata Sottobosco raccoglierà in piazza della Giudea artigiane e artigiani provenienti da tutta Italia (e non solo).



Ricerca, design ed arte del riciclo saranno i protagonisti della fiera di queste giornate estive avvolte dalla cornice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.



"Re-Generation vuole promuovere una vita sostenibile, le pratiche di filiera corta e consumo lento, per dare spazio all'artigianato e a forme di micro-imprenditorialità. Santo Stefano possiamo dire che ha uno stile di vita che rispecchia ciò di cui volevamo parlare e quindi tutto si è incastrato alla perfezione.- ci raccontano le socie dell'associazione-



il ricavato dei nostri eventi sarà devoluto alla ricerca contro il cancro, abbiamo un canale apposito con AIRC."



L'associazione Re-generation nasce nel 2014 dalla volontà di Camilla Pietropaoli, Federica Tomassoni e Lorenzo Giampietro ma con la scomparsa di Camilla Pietropaoli, amici e soci hanno deciso di dare continuità al suo lavoro di artigiana e ampliare il progetto, soprattutto per tutelare e valorizzare le pratiche di produzione artistica e artigianale sul territorio.



"Vogliamo aprire la città a nuovi prodotti, nuovi stili di vita, nuove contaminazioni per questo ci saranno artigiani da tutto il Paese." concludono le socie di Re-Generation.



La fiera si svolgerà in piazza della Guidea e lì si terranno anche workshop su artigianato e riciclo creativo, in più ci sarà la possibilità di fare Trekking someggiato a cura di Gira e Rigira, mentre a cura di Gran Sasso Guides si terrà "Dalla Torre alle stelle", visita guidata alla torre di Santo Stefano ed osservazione astronomica.