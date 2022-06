"L'Aquila per la pace": presidio ai Quattro Cantoni e marcia per la pace sul cammino dei 9 martiri

Come ogni giovedì dall'inizio della guerra, l'assemblea cittadina "L'Aquila per la pace" è presente ai Quattro Cantoni per testimoniare quanto sia imprescindibile il concetto di pace da perseguire sempre e con ogni mezzo.

"Con la corsa al riarmo in atto in tutto il mondo la Pace è destinata a rimanere un concetto astratto e saremo tutti sempre più esposti a rischi di incursioni armate da parte dei tanti regimi totalitari con mire espansionistiche" queste le dichiarazioni del movimento aquilano per la pace "L'Italia accresce a dismisura le spese militari mentre la situazione economica precipita esponendo la popolazione a un impoverimento con rischi di tenuta dello stato sociale. C'è l'esigenza forte di premere per una trattativa di pace, subito, lo vuole la stragrande maggioranza della gente, mentre il governo va in tutt'altra direzione. La tragedia della guerra continua e i profughi ucraini trovano rifugio in Europa, la stessa Europa totalmente impermeabile ai flussi di altri profughi provenienti da altre situazioni di guerra, di carestie, di povertà assoluta."

Altra grande questione affrontata dal movimento pacifista è proprio quella dei profughi tanto che definiscono l'azione messa in atto nei confdronti di questi ultimi come "un'altra guerra che dura da anni, combattuta con armi impari ai danni di inermi esseri umani che cercano solo una prospettiva di vita".

Per questo giovedì la chiamata alla mobilitazione è speciale e sta percorrendo le strade e le piazze di tutt'Italia e non solo; viene da Padre Alex Zanotelli che denuncia forte la vergogna per l'ennesima strage di richiedenti asilo a Melilla ( confini marocco-spagnoli).

Un altro appuntamento è in programma in città per la mattina di sabato 2 luglio per una marcia per la pace da San Giuliano (la sbarra) fino a Collebrincioni sul cammino dei 9 martiri aquilani ripercorrendo il cammino di quei giovani che segnarono un momento seminale della rinascita civile e democratica della città.

L'invito è quello a lasciare che si alzi la voce del mondo pacifista, una delle più belle tradizioni del mondo antifascista.