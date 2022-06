Banco farmaceutico, raccolta farmaci in 9 farmacie della provincia dell'Aquila

Prende il via a L’Aquila il progetto Recupero Farmaci Validi non scaduti. I farmaci donati in 9 farmacie che aderiscono all’iniziativa saranno consegnati a due realtà assistenziali del territorio (Croce Rossa Italiana Delegazione di L’Aquila e ALI Onlus Associazione Latinoamericana in Italia).

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus e realizzata grazie a Intesa Sanpaolo, partner istituzionale di Banco Farmaceutico, si è sviluppata con il contributo del Comune dell’Aquila e in collaborazione con il coordinamento regionale Assofarm, la ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e la Provincia dell’Aquila.

Il Recupero Farmaci Validi consente ai cittadini di donare i medicinali con almeno 8 mesi di validità, correttamente conservati nelle proprie confezioni integre.

Sono esclusi i farmaci che richiedono conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri (fascia H) e quelli appartenenti alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti.

Nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa sono posizionati contenitori di raccolta in cui i cittadini possono donare i medicinali ancora validi di cui non ha più bisogno, assistiti dal farmacista che ne controllerà scadenza e integrità.

Nel 2021, hanno aderito all’iniziativa 494 farmacie in 23 provincie di 10 regioni italiane. Sono state recuperate complessivamente 261.142 confezioni di farmaci pari a un valore di 4.556.554 euro.

In particolare nell’ambito della partnership con Intesa Sanpaolo, sono state raccolte, nel quadriennio 2018-2021, 264.950 confezioni di medicinali, pari a un valore di 4.967.223 euro, grazie ai quali sono tate aiutate 177.668 persone povere ospitate di 75 realtà assistenziali.

Aderiscono alla iniziativa le seguenti farmacie:

• AFM Civita di Bagno – Via Marsicana, L’Aquila

• AFM Coppito – Via per Preturo 12, L’Aquila

• AFM Pettino – Via Leonardo da Vinci 27, L’Aquila

• AFM Santanza – Via Beato Cesidio 51, L’Aquila

• AFM Strinella – Via Strinella 16, L’Aquila

• AFM Torrione – Via Alcide De Gasperi, L’Aquila

• Comunale – Via Sardi, Sulmona (AQ)

• Comunale – Via Roma 1, Ortona dei Marsi (AQ) • Comunale – Via Oppieto 5, Pescasseroli (AQ)