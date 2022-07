"L'Aquila Fenice", un podcast prodotto da Spotify sulla nostra città

Oggi, solo su Spotify, inizia L’Aquila Fenice, un podcast originale prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Chora Media e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Un interessantissimo progetto che parla della nostra città, delle nostre vite, di quel passato che quotidianamente torna ad irrompere nel nostro presente.

Alle 3.32 del 6 aprile 2009 un violento terremoto si abbatte sull’Aquila. Quella notte la raccontano i numeri. 3.32, le ore dopo la mezzanotte; 309, le vittime; 100 mila, gli sfollati. 13, gli anni passati dal terremoto dell’Aquila.

Dopo il sisma del 2009 il centro storico della città diventa una zona rossa inaccessibile agli aquilani, chiusa da transenne e protetta da checkpoint militari.

Questa stessa zona rossa sarà anche il fulcro di una partecipazione senza precedenti, tra tendopoli autogestite, cortei di carriole e snowpark improvvisati.

Alessandro Chiappanuvoli, scrittore e reporter aquilano, si pone domande attraverso cui proveremo a capire come hanno reagito gli abitanti dell’Aquila a un evento che ha cambiato le nostre vite per sempre. Cosa ricordiamo ancora di quella notte, come è cambiata la nostra città? Attraverso quali processi sta rinascendo? E, soprattutto, cosa ha imparato il Paese da questa catastrofe?

I primi due episodi del podcast sono disponibili da oggi, solo su Spotify.

Non ci resta che ascoltare la prima puntata cliccando sul qui: "quella notte"